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Цыганков и Довбик принесли "Жироне" победу в чемпионате Испании

19 сентября 2023 00:38
обновлено: 00:42
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Агабекян Карен
редактор
Цыганков и Довбик принесли "Жироне" победу в чемпионате Испании
Виктор Цыганков празднует гол. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В пятом туре чемпионата Испании "Жирона" в гостях сыграла с "Гранадой". С первых минут в составе каталонцев вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

"Жироне" удалось выиграть со счетом 4:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Фантастический первый тайм

"Гранада" активно начала матч и постоянно пыталась давить на соперника. Однако хозяева открывали фланги для контратак, где отлично себя чувствовали Цыганков справа и Савио слева.

Виктор открыл счет на 22-й минуте. Савио протащил мяч по своему флангу и отдал на Цыганкова, который увидел коридор в штрафной "Гранады" и из-за пределов штрафной пробил по нему в дальний угол ворот — 1:0.

Через 9 минут Савио сам забил. Бразилец решился на очень дальний удар и после него мяч прилетел в правый верхний угол ворот. Еще прошло три минуты и Цыганков заработал опасный штрафной, после подачи с которого Довбик головой сбросил мяч на Лопеса, который занес его в пустые ворота — 3:0.

Артем Довбик
Довбик прессингует соперника. Фото: скриншот 

Во втором тайме Зуни отквитал один мяч. Игрок "Гранады" набежал на дальней штанге и вколотил "колобка" в ворота. Подобный гол хозяева забили и на 85-й минуте, но на этот раз забил Бое.

Пропустив два мяча "Жирона" взбодрилась и Славио вскоре оформил вторую голевую передачу. Он отдал на Коуту, который в штрафной площадке пробил под ближнюю штангу — 4:2.

"Гранада" — "Жирона" — 2:4

Голы: Узуни, 63, Бое, 85 — Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

"Гранада": Р. Фернандес — Санчес, Виктор Диас (Торренте, 61), Мигель, Нева (Дьеда, 83) — Сарагоса (А. Фернандес, 83), Мелендо (Пуэртас, 74), Гумбау, Кальехон (Вильяр, 62) — Узуни, Бое.

"Жирона": Гассанига — Коуту, Эрик Гарсия, Блинд (Хуанпе, 90+1), Гутьеррес — Давид Лопес — Цыганков (Порту, 68), Мартин (Эррера, 71), А. Гарсия, Савио — Довбык (Стуани, 71).

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