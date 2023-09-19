Циганков та Довбик принесли "Жироні" перемогу в чемпіонаті Іспанії

Віктор Циганков святкує гол. Фото: "Жирона"

У п'ятому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" в гостях зіграла із "Гранадою". З перших хвилин у складі каталонців вийшли українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

"Жироні" вдалося виграти з рахунком 4:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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La 𝒔𝒂𝒎𝒃𝒂 de Savio.

La 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒆 de Tsygankov. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFutbol pic.twitter.com/MoehYpy0re — Futbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2023

Фантастичний перший тайм

"Гранада" активно розпочала матч і постійно намагалася тиснути на суперника. Однак господарі відкривали фланги для контратак, де чудово почувалися Циганков праворуч і Савіо ліворуч.

Віктор відкрив рахунок на 22 хвилині. Савіо протяг м'яч своїм флангом і віддав на Циганкова, який побачив коридор у штрафному майданчику "Гранади" і з-за меж штрафного майданчика пробив по ньому в дальній кут воріт — 1:0.

За 9 хвилин Савіо сам забив. Бразилець наважився на дуже дальній удар і після нього м'яч прилетів у правий верхній кут воріт. Ще минуло три хвилини й Циганков заробив небезпечний штрафний, після подачі з якого Довбик головою скинув м'яч на Лопеса, який заніс його у порожні ворота 3:0.

Довбик пресингує суперника. Фото: скріншот

У другому таймі Зуні відіграв один м'яч. Гравець "Гранади" набіг на дальній штанзі та вбив "колобка" у ворота. Подібний гол господарі забили й на 85-й хвилині, але цього разу забив Боє.

Пропустивши два м'ячі "Жирона" підбадьорилася і Славіо незабаром оформив другу гольову передачу. Він віддав на Коуту, який в штрафному майданчику пробив під ближню штангу — 4:2.

"Гранада" — "Жирона" — 2:4

Голи: Узуні, 63, Боє, 85 — Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

"Гранада": Р. Фернандес — Санчес, Віктор Діас (Торренте, 61), Мігель, Нева (Дьєду, 83) — Сарагоса (А. Фернандес, 83), Мелендо (Пуертас, 74), Гумбау, Кальєхон (Вільяр, 62) — Узуні, Боє.

"Жирона": Гассаніга — Коуту, Ерік Гарсія, Блінд (Хуанпе, 90+1), Гутьєррес — Давід Лопес – Циганков (Порту, 68), Мартін (Еррера, 71), А. Гарсія, Савіо — Довбик (Стуані, 71).

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