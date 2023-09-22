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У Ахметова вистачило розуму отримати за Мудрика понад 22 млн євро, — Йовічевіч

22 вересня 2023 06:45
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Агабекян Карен
редактор
У Ахметова вистачило розуму отримати за Мудрика понад 22 млн євро, — Йовічевіч
Йовічевіч та Мудрик. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч розповів про роботу з Михайлом Мудриком. При цьому він оцінив кар'єру вінгера у "Челсі".

Чинний тренер "Аль-Раєда" із Саудівської Аравії розповів про те, що дало Мудрику великий прогрес, повідомляє 365scores.com.

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Зазначимо, що "Челсі" придбав Мудрика у "Шахтаря" у січні за 70 мільйонів євро та 30 млн євро бонусами.

Мудрика ще чекає успіх у "Челсі"

За словами фахівця, Мудрика він вважає великим футболістом, який за 8 років у "Челсі" розкриє свій талант. Фахівець упевнений, що в лондонському клубі також знають про потенціал Михайла та вірять у нього.

"Час покаже, коли Мудрик досягне такого рівня в "Челсі", коли він виступатиме як один із найкращих гравців Англії, але в "Шахтарі" для нього це був також довгий процес. Спершу ми переконали його, що в нашому стилі гри він має бути далеко попереду і чекати, поки зіграють на нього, для нього це була цікава історія.

Він чудова людина, дуже професійна, яка працює більше, ніж інші, яких я бачив в інших командах. Його принципи роботи полягають у тому, що Михайло тренується перед тренуванням, а після тренування він залишається і працює ще, він тренується майже 24 години на добу, і це той тип гравців, який хоче стати найкращим у Європі.

Мудрик їсть п'ять разів на день, спить, коли потрібно, в середньому 8 або 9 годин, і тренується більше, ніж інші гравці, тому тільки час змусить його виглядати природно", — сказав хорватський тренер.

Також Йовічевіч розповів, що після його переходу в команду президент "Шахтаря" Рінат Ахметов відкинув дві пропозиції за Мудрика від "Брентфорта" та "Байєра" по 22 тисячі євро.

"За шість місяців 22 мільйони перетворилися на 100 мільйонів! 78 мільйонів євро різниці в доході за півроку! Ми допомогли йому розвиватися, але у президента вистачило розуму після цього отримати за нього більше", — сказав хорват.

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