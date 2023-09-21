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Ибрагимович действительно вернется в "Милан" и это не шутка

21 сентября 2023 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ибрагимович действительно вернется в "Милан" и это не шутка
Златан Ибрагимович продолжает тренироваться. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович может снова вернуться в "Милан". Третье пришествие игрока в итальянский клуб произойдет в ближайшее время. 

Известный журналист Николо Скира раскрыл детали о новой главе сотрудничества Ибрагимовича с "Миланом". 

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Златан Ибрагимович дважды переходил в "Милан". В общей сложности он провел в этом клубе пять лет. Швед дважды становился чемпионом Италии в составе "россонери", а также завоевал Суперкубок страны. Минувшим летом 41-летний швед завершил карьеру, однако вскоре он вернется на "Сан-Сиро". 

Новый приход Ибры в "Милан" 

Николо Скира написал, что в настоящее время Златан Ибрагимович ведет переговоры с руководством "россонери" о возвращении в клуб. Стороны значительно продвинулись в обсуждении нового контракта шведа. В его приходе заинтересован владелец клуба Джерри Кардинале. 

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович в хорошей форме. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Возвращение Ибрагимовича может быть оформлено в ближайшее время. Однако это не означает, что Златан выступит в "Милане" в качестве футболиста. Не исключено, что он займет одну из руководящих должностей или войдет в тренерский штаб Стефано Пиоли. 

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