Ибрагимович действительно вернется в "Милан" и это не шутка

Златан Ибрагимович продолжает тренироваться. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович может снова вернуться в "Милан". Третье пришествие игрока в итальянский клуб произойдет в ближайшее время.

Известный журналист Николо Скира раскрыл детали о новой главе сотрудничества Ибрагимовича с "Миланом".

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Златан Ибрагимович дважды переходил в "Милан". В общей сложности он провел в этом клубе пять лет. Швед дважды становился чемпионом Италии в составе "россонери", а также завоевал Суперкубок страны. Минувшим летом 41-летний швед завершил карьеру, однако вскоре он вернется на "Сан-Сиро".

Новый приход Ибры в "Милан"

Николо Скира написал, что в настоящее время Златан Ибрагимович ведет переговоры с руководством "россонери" о возвращении в клуб. Стороны значительно продвинулись в обсуждении нового контракта шведа. В его приходе заинтересован владелец клуба Джерри Кардинале.

Златан Ибрагимович в хорошей форме. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Возвращение Ибрагимовича может быть оформлено в ближайшее время. Однако это не означает, что Златан выступит в "Милане" в качестве футболиста. Не исключено, что он займет одну из руководящих должностей или войдет в тренерский штаб Стефано Пиоли.

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