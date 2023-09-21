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Ібрагімович справді повернеться до "Мілана" і це не жарт

21 вересня 2023 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ібрагімович справді повернеться до "Мілана" і це не жарт
Златан Ібрагімович продовжує тренуватись. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович може знову повернутись до "Мілана". Третє пришестя гравця в італійський клуб відбудеться найближчим часом.

Відомий журналіст Ніколо Скіра розкрив деталі про нового главу співпраці Ібрагімовича з "Міланом".

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Златан Ібрагімович двічі переходив у "Мілан". Загалом він провів у цьому клубі п'ять років. Швед двічі ставав чемпіоном Італії у складі "россонері", а також завоював Суперкубок країни. Минулого літа 41-річний швед завершив кар'єру, проте незабаром він повернеться на "Сан-Сіро".

Нова роль Ібри в "Мілані"

Ніколо Скіра написав, що нині Златан Ібрагімович веде переговори з керівництвом "россонері" про повернення до клубу. Сторони значно просунулися під час обговорення нового контракту шведа. У його приході зацікавлений власник клубу Джеррі Кардінале.

Златан Ібрагімович
Златан Ібрагімович у гарній формі. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Повернення Ібрагімовича може бути оформлене найближчим часом. Однак це не означає, що Златан виступить у "Мілані" як футболіст. Не виключено, що він обійме одну з керівних посад або увійде до тренерського штабу Стефано Піолі.

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