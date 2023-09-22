У Ахметова хватило ума получить за Мудрика более 22 млн евро, — Йовичевич

Йовичевич и Мудрик. Фото: "Шахтер"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о работе с Михаилом Мудриком. При этом он оценил карьеру вингера в "Челси".

Действующий тренер "Аль-Раеда" из Саудовской Аравии рассказал о том, что дало Мудрику большой прогресс, сообщает 365scores.com.

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Отметим, что "Челси" приобрел Мудрика у "Шахтера" в январе за 70 миллионов евро и 30 млн евро бонусами.

Мудрика еще ждет успех в "Челси"

По словам специалиста, Мудрика он считает великим футболистом, который за 8 лет в "Челси" раскроет свой талант. Специалист уверен, что в лондонском клубе также знают о потенциале Михаила и верят в него.

"Время покажет, когда Мудрик достигнет такого уровня в "Челси", когда он будет выступать в качестве одного из лучших игроков Англии, но в "Шахтере" для него это был также долгий процесс. Сперва мы убедили его, что в нашем стиле игры он должен быть далеко впереди и ждать, пока сыграют на него. Для него это была интересная история.

Он замечательный человек, очень профессионален, он работает больше, чем другие, которых я видел в других командах. Его принципы работы заключаются в том, что Михаил тренируется перед тренировкой, а после тренировки он остается и работает еще, он тренируется почти 24 часа в сутки, и это тот тип игроков, который хочет стать лучшим в Европе.

Мудрик ест пять раз в день, спит, когда нужно, в среднем 8 или 9 часов, и тренируется больше, чем другие игроки, так что только время заставит его выглядеть естественно", — сказал хорватский тренер.

Также Йовичевич рассказал, что после его перехода в команду президент "Шахтера" Ринат Ахметов отверг два предложения от "Брентфорта" и "Байера" по 22 тысяч евро.

"Спустя шесть месяцев 22 миллиона превратились в 100 миллионов! 78 миллионов евро разницы в доходе за полгода! Мы помогли ему развиваться, но у президента хватило ума после этого получить за него больше", — сказал хорват.

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