"Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком речь

Подопечные Мирчи Луческу на пробежке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" ближайшей зимой продаст еще несколько футболистов, которыми интересуются зарубежные клубы. Статус неприкасаемых в команде имеют только молодые игроки, с которыми связывают будущее "бело-синих".

Александр Караваев может продолжить карьеру в экзотическом клубе, сообщает Goalzz.

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Контракт универсального крайнего защитника с "Динамо" действует до лета 2025 года. Однако уже в январе 31-летний футболист может отправиться в Саудовскую Аравию. В его услугах заинтересован местный клуб "Аль-Шабаб".

Александр Караваев во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Караваева

"Белые львы" неудачно начали сезон в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. В семи стартовых турах команда одержала только две победы при трех поражениях. Руководство клуба считает, что трансферная кампания лета-2023 оказалась неполной. Зимой "Аль-Шабаб" вернется на рынок.

Одним из потенциальных новичков саудовской команды может стать Александр Караваев. "Аль-Шабаб" будет готов пригласить защитника сборной Украины, если его кандидатуру одобрит новый тренерский штаб. "Динамо" предложат за игрока два миллиона евро.

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