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"Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком речь

22 сентября 2023 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком речь
Подопечные Мирчи Луческу на пробежке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" ближайшей зимой продаст еще несколько футболистов, которыми интересуются зарубежные клубы. Статус неприкасаемых в команде имеют только молодые игроки, с которыми связывают будущее "бело-синих". 

Александр Караваев может продолжить карьеру в экзотическом клубе, сообщает Goalzz

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Контракт универсального крайнего защитника с "Динамо" действует до лета 2025 года. Однако уже в январе 31-летний футболист может отправиться в Саудовскую Аравию. В его услугах заинтересован местный клуб "Аль-Шабаб". 

Александр Караваев
Александр Караваев во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Трансфер Караваева 

"Белые львы" неудачно начали сезон в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. В семи стартовых турах команда одержала только две победы при трех поражениях. Руководство клуба считает, что трансферная кампания лета-2023 оказалась неполной. Зимой "Аль-Шабаб" вернется на рынок. 

Одним из потенциальных новичков саудовской команды может стать Александр Караваев. "Аль-Шабаб" будет готов пригласить защитника сборной Украины, если его кандидатуру одобрит новый тренерский штаб. "Динамо" предложат за игрока два миллиона евро. 

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