Ребров вернулся в "Динамо": что известно

Сергей Ребров на базе "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил базу киевского "Динамо". Специалист с улыбкой пообщался с бывшими коллегами.

Состоялась беседа наставника "сине-желтых" с Мирчей Луческу, сообщает Instagram-аккаунт "Динамо".

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Сергей Ребров состоит в пантеоне легенд киевского "Динамо", за которое он выступал с 1991 по 2000 и с 2005 по 2008 годы. Он начал свою тренерскую карьеру именно в столичном клубе. Ребров работал в "Динамо" 2014 по 2017 годы, выиграл пять трофеев, включая два чемпионства.

Ребров радуется возвращению в родной клуб. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Возвращение Реброва

Киевское "Динамо" опубликовало несколько фотографий, на которых работники клуба приветствуют 49-летнего наставника на базе столичной команды. Сергей Станиславович с улыбкой общается с людьми и явно рад вернуться в то место, которое долго было его домом.

Ребров беседует с Луческу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Также опубликован снимок, на котором Сергей Ребров о чем-то беседует с наставником "Динамо" Мирчей Луческу. Кандидатуру украинского тренера неоднократно упоминали в числе специалистов, которые якобы могли заменить в киевском клубе румынского наставника.

Цели визита Реброва на базу "Динамо" пока не известна.

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