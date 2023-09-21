Ребров вернулся в "Динамо": что известно
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил базу киевского "Динамо". Специалист с улыбкой пообщался с бывшими коллегами.
Состоялась беседа наставника "сине-желтых" с Мирчей Луческу, сообщает Instagram-аккаунт "Динамо".
Сергей Ребров состоит в пантеоне легенд киевского "Динамо", за которое он выступал с 1991 по 2000 и с 2005 по 2008 годы. Он начал свою тренерскую карьеру именно в столичном клубе. Ребров работал в "Динамо" 2014 по 2017 годы, выиграл пять трофеев, включая два чемпионства.
Возвращение Реброва
Киевское "Динамо" опубликовало несколько фотографий, на которых работники клуба приветствуют 49-летнего наставника на базе столичной команды. Сергей Станиславович с улыбкой общается с людьми и явно рад вернуться в то место, которое долго было его домом.
Также опубликован снимок, на котором Сергей Ребров о чем-то беседует с наставником "Динамо" Мирчей Луческу. Кандидатуру украинского тренера неоднократно упоминали в числе специалистов, которые якобы могли заменить в киевском клубе румынского наставника.
Цели визита Реброва на базу "Динамо" пока не известна.
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