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Ребров вернулся в "Динамо": что известно

21 сентября 2023 19:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров вернулся в "Динамо": что известно
Сергей Ребров на базе "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил базу киевского "Динамо". Специалист с улыбкой пообщался с бывшими коллегами. 

Состоялась беседа наставника "сине-желтых" с Мирчей Луческу, сообщает Instagram-аккаунт "Динамо". 

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Сергей Ребров состоит в пантеоне легенд киевского "Динамо", за которое он выступал с 1991 по 2000 и с 2005 по 2008 годы. Он начал свою тренерскую карьеру именно в столичном клубе. Ребров работал в "Динамо" 2014 по 2017 годы, выиграл пять трофеев, включая два чемпионства. 

Сергей Ребров
Ребров радуется возвращению в родной клуб. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Возвращение Реброва 

Киевское "Динамо" опубликовало несколько фотографий, на которых работники клуба приветствуют 49-летнего наставника на базе столичной команды. Сергей Станиславович с улыбкой общается с людьми и явно рад вернуться в то место, которое долго было его домом. 

Ребров и Луческу
Ребров беседует с Луческу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Также опубликован снимок, на котором Сергей Ребров о чем-то беседует с наставником "Динамо" Мирчей Луческу. Кандидатуру украинского тренера неоднократно упоминали в числе специалистов, которые якобы могли заменить в киевском клубе румынского наставника. 

Цели визита Реброва на базу "Динамо" пока не известна. 

Напомним, Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер. 

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