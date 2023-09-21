Ребров повернувся до "Динамо": що відомо

Сергій Ребров на базі "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав базу київського "Динамо". Фахівець із посмішкою поспілкувався з колишніми колегами.

Відбулася бесіда наставника "синьо-жовтих" із Мірчею Луческу, повідомляє Instagram-аккаунт "Динамо".

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Сергій Ребров перебуває в пантеоні легенд київського "Динамо", за яке він виступав з 1991 по 2000 та з 2005 по 2008 роки. Він розпочав свою тренерську кар'єру саме у столичному клубі. Ребров працював у "Динамо" 2014 по 2017 роки, виграв п'ять трофеїв, включаючи два чемпіонства.

Ребров радіє поверненню до рідного клубу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Повернення Реброва

Київське "Динамо" опублікувало кілька фотографій, де працівники клубу вітають 49-річного наставника на базі столичної команди. Сергій Станіславович із посмішкою спілкується з людьми і явно радий повернутися до того місця, яке довго було його домом.

Ребров розмовляє з Луческу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Також опубліковано знімок, на якому Сергій Ребров про щось розмовляє з наставником "Динамо" Мірчею Луческу. Кандидатуру українського тренера неодноразово згадували серед фахівців, які нібито могли замінити у київському клубі румунського наставника.

Цілі візиту Реброва на базу "Динамо" поки що не відома.

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