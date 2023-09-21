Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров повернувся до "Динамо": що відомо arrow

Ребров повернувся до "Динамо": що відомо

21 вересня 2023 19:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров повернувся до "Динамо": що відомо
Сергій Ребров на базі "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав базу київського "Динамо". Фахівець із посмішкою поспілкувався з колишніми колегами.

Відбулася бесіда наставника "синьо-жовтих" із Мірчею Луческу, повідомляє Instagram-аккаунт "Динамо".

Читайте також:

Сергій Ребров перебуває в пантеоні легенд київського "Динамо", за яке він виступав з 1991 по 2000 та з 2005 по 2008 роки. Він розпочав свою тренерську кар'єру саме у столичному клубі. Ребров працював у "Динамо" 2014 по 2017 роки, виграв п'ять трофеїв, включаючи два чемпіонства.

Сергій Ребров
Ребров радіє поверненню до рідного клубу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Повернення Реброва

Київське "Динамо" опублікувало кілька фотографій, де працівники клубу вітають 49-річного наставника на базі столичної команди. Сергій Станіславович із посмішкою спілкується з людьми і явно радий повернутися до того місця, яке довго було його домом.

Ребров та Луческу
Ребров розмовляє з Луческу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Також опубліковано знімок, на якому Сергій Ребров про щось розмовляє з наставником "Динамо" Мірчею Луческу. Кандидатуру українського тренера неодноразово згадували серед фахівців, які нібито могли замінити у київському клубі румунського наставника.

Цілі візиту Реброва на базу "Динамо" поки що не відома.

Нагадаємо, Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер. 

Ібрагімович справді повернеться до "Мілана", і це не жарт. 

Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом". 

Суркіс розповів, що чекає на "Динамо" у майбутньому. 

Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз