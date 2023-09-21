Алиев рассказал, что происходит с Милевским

Алиев и Милевский во время игровой карьеры. Фото: Google

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал информацию о состоянии здоровья Артема Милевского. Экс-футболист киевского "Динамо" отказался от лечения в больнице.

Алиев записал сообщение, в котором подтвердил рассказ Евгения Селезнева, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт бывшего футболиста.

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Украинские болельщики начали волноваться о состоянии здоровья Артема Милевского, который несколько лет назад появился на видео предположительно в очень пьяном виде. Друзья экс-футболиста тоже оказались обеспокоены. Артему предложили помощь, от которой он отказался.

Что Алиев рассказал о Милевском

Александр Алиев и Артем Милевский вместе сыграли за "Динамо" 88 поединков в период с 2002 по 2012 годы. Они остались друзьями и после завершения футбольных карьер. Алиев был одним из первых, кто предложил Милевскому помощь. Александр даже привлек к этому процессу президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.

Алиев и Милевский за пределами футбольного поля. Фото: Google

Алиев рассказал, что Суркис был готов оплатить лечение Милевского. Была достигнута договоренность с доктором одной из столичных клиник, Артем должен был приехать на лечение сегодня. Однако Милевский не появился в клинике. С ним невозможно связаться — по какой-то причине бывший футболист не отвечает на звонки по телефону.

На протяжении нескольких месяцев Алиев пробовал уговорить Милевского обратиться за помощью. Александр был готов на многое ради друга, но Артем отверг все эти усилия.

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