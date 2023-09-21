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Селезнев заявил о срыве госпитализации Милевского: детали

21 сентября 2023 14:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Селезнев заявил о срыве госпитализации Милевского: детали
Евгений Селезнев во время благотворительной игры. Фото: instagram.com/e_seleznev/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал информацию о состоянии здоровья своего друга Артема Милевского. Экс-футболист "Динамо" недавно появился в видео ролике предположительно нетрезвым.

Селезнев заявил, что готов помочь Милевскому с лечением, сообщает "Спорт-Экспресс Украина". 

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Евгений Селезнев, который недавно завершил карьеру профессионального футболиста, заверил, что всегда готов помочь Артему Милевскому. Экс-футболист "Днепра" поддерживает тесную связь с товарищем по сборной Украины и переживает о состоянии здоровья друга.

Артем Милевский
Артем Милевский "на футбольной пенсии". Фото: instagram.com/timi1010/

Селезнев хочет помочь Милевскому 

Евгений Селезнев рассказал, как на днях звонил Артему Милевскому и предложил свою помощь. Футболист заверил друга, что понимает, насколько тому сейчас тяжело. Селезнев заявил, что Милевский остается добрым и хорошим человеком, который заслуживает, чтобы ему помогли. 

Однако Селезнев не может навязать Милевскому свое мнение или помощь. Артем должен сам захотеть принять помощь от своих друзей, которые готовы ее оказать по первому зову. 

"Я всегда рядом и он знает мой номер телефона. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. 

Артем немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет, Артем мой хороший друг и я всегда буду ему помогать", — рассказал Евгений Селезнев. 

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