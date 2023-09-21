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Селезньов заявив про зрив госпіталізації Мілевського: деталі

21 вересня 2023 14:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Селезньов заявив про зрив госпіталізації Мілевського: деталі
Євген Селезньов під час благодійної гри. Фото: instagram.com/e_seleznev/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов прокоментував інформацію про стан здоров'я свого друга Артема Мілевського. Ексфутболіст "Динамо" нещодавно з'явився у відео ролику імовірно нетверезим.

Селезньов заявив, що готовий допомогти Мілевському з лікуванням, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Євген Селезньов, який нещодавно завершив кар'єру професійного футболіста, запевнив, що завжди готовий допомогти Артему Мілевському. Ексфутболіст "Дніпра" підтримує тісний зв'язок із товаришем зі збірної України та переживає про стан здоров'я друга.

Артем Мілевський
Артем Мілевський "на футбольній пенсії". Фото: instagram.com/timi1010/

Селезньов хоче допомогти Мілевському

Євген Селезньов розповів, як днями дзвонив Артему Мілевському та запропонував свою допомогу. Футболіст запевнив друга, що розуміє, наскільки тому зараз важко. Селезньов заявив, що Мілевський залишається доброю і доброю людиною, яка заслуговує, щоб йому допомогли.

Однак Селезньов не може нав'язати Мілевському свою думку чи допомогу. Артем повинен сам захотіти прийняти допомогу від своїх друзів, які готові надати її за першим покликом.

"Я завжди поруч і він знає мій номер телефону. Допомогти Артему хочу не тільки я. Сьогодні ми з хлопцями мали відвезти його до лікарні, але він не бере слухавки.

Артем трохи повернув з дороги, і всі мають зібратися, щоб допомогти йому. Для мене немає різниці: є в нього гроші чи ні, Артеме мій добрий друг і я завжди йому допомагатиму", — розповів Євген Селезньов.

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