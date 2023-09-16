Мілевський з'явився на публіці: схоже, він був п'яний

Артем Мілевський у дивному стані. Фото: instagram.com/timi1010

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський з'явився на публіці. Саме після публікації свого прейскуранта на послуги він продовжив рекламувати свої соцмережі.

На відео, що з'явилося в Instagram, Мілевський у дивному стані.

Читайте також:

Раніше Мілевський опублікував цінники на свої послуги, оскільки хоче заробляти на соцмережах. Про іншу роботу або методи заробітку колишнього футболіста невідомо.

Мілевський на камері був у дивному стані

Згідно з постом Артема у соцмережах, його команда вирішила розіграти футбольний м'яч та футболку з його автографом. Ці предмети розіграють на аукціоні, отримані кошти від якого витратить на потерпілих від російської агресії.

"Дорогі співвітчизники, друзі та фанати Артема Мілевського!

Сьогодні ми вирішили зробити добру справу та розіграти подарунки від Артема з його персональним автографом.

Усі виручені кошти підуть на допомогу постраждалим від російської агресії..." — написали на сторінці Артема.

Аукціон провалився, оскільки замість підняття ставок передплатники Мілевського висловлювали жаль через стан футболіста.

Не можна без медичного обстеження стверджувати, що Мілевський був п'яний, але його стан був зовні схожий на алкогольне сп'яніння.

Підписники співчувають Мілевському. Фото: скриншот

Підписники просять допомогти Мілевському. Фото: скриншот

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу.

Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топ-клуб.

Тимощук вперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав.

"Реал" вирішив долю Луніна: що буде з українським голкіпером.

Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича.

Ф'юрі погодився на битву з Усиком: відома головна умова.