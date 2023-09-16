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Мілевський з'явився на публіці: схоже, він був п'яний

16 вересня 2023 08:29
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілевський з'явився на публіці: схоже, він був п'яний
Артем Мілевський у дивному стані. Фото: instagram.com/timi1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський з'явився на публіці. Саме після публікації свого прейскуранта на послуги він продовжив рекламувати свої соцмережі.

На відео, що з'явилося в Instagram, Мілевський у дивному стані.

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Раніше Мілевський опублікував цінники на свої послуги, оскільки хоче заробляти на соцмережах. Про іншу роботу або методи заробітку колишнього футболіста невідомо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Artem Milevskyi (@timi1010)

Мілевський на камері був у дивному стані

Згідно з постом Артема у соцмережах, його команда вирішила розіграти футбольний м'яч та футболку з його автографом. Ці предмети розіграють на аукціоні, отримані кошти від якого витратить на потерпілих від російської агресії.

"Дорогі співвітчизники, друзі та фанати Артема Мілевського!

Сьогодні ми вирішили зробити добру справу та розіграти подарунки від Артема з його персональним автографом.

Усі виручені кошти підуть на допомогу постраждалим від російської агресії..." — написали на сторінці Артема.

Аукціон провалився, оскільки замість підняття ставок передплатники Мілевського висловлювали жаль через стан футболіста.

Не можна без медичного обстеження стверджувати, що Мілевський був п'яний, але його стан був зовні схожий на алкогольне сп'яніння.

Артем Мілевський
Підписники співчувають Мілевському. Фото: скриншот
Артем Мілевський
Підписники просять допомогти Мілевському. Фото: скриншот

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