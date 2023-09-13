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Сколько стоит Милевский: экс-футболист опубликовал расценки на свои услуги

13 сентября 2023 10:09
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Агабекян Карен
редактор
Сколько стоит Милевский: экс-футболист опубликовал расценки на свои услуги
Артем Милевский. Фото: Instagram
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский решил зарабатывать на своем Instagram. Поэтому он завел корпоративную страницу.

На ней Артем опубликовал расценку на свою работу.

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Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения Милевский сдал в физическом состоянии и редко появляется на публике.

Артем Милевский
Расценки Милевского. Фото: Instagram Милевского

Милевский хочет зарабатывать на своем имени

Самой дорогой услугой в прайсе Милевского станет комбинация из истории и поста — 2500 евро, по 2000 евро обойдется "reels" и выезд в пределах Киева для истории.

Бывший кумир динамовской молодежи хочет 1500 евро за серию из 2-3 историй и 1000 евро за одну историю до минуты.

Интересно, что поздравление от Милевского в истории Instagram или по видеосвязи будет стоить 500 евро.

Отметим, что агент Милевского Александр Панков, который продвигал Артема и был идеологом его Ютуб-канала, сейчас находится за рубежом и не может личным присутствием помогать бывшему футболисту.

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