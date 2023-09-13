Сколько стоит Милевский: экс-футболист опубликовал расценки на свои услуги
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский решил зарабатывать на своем Instagram. Поэтому он завел корпоративную страницу.
На ней Артем опубликовал расценку на свою работу.
Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения Милевский сдал в физическом состоянии и редко появляется на публике.
Милевский хочет зарабатывать на своем имени
Самой дорогой услугой в прайсе Милевского станет комбинация из истории и поста — 2500 евро, по 2000 евро обойдется "reels" и выезд в пределах Киева для истории.
Бывший кумир динамовской молодежи хочет 1500 евро за серию из 2-3 историй и 1000 евро за одну историю до минуты.
Интересно, что поздравление от Милевского в истории Instagram или по видеосвязи будет стоить 500 евро.
Отметим, что агент Милевского Александр Панков, который продвигал Артема и был идеологом его Ютуб-канала, сейчас находится за рубежом и не может личным присутствием помогать бывшему футболисту.
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