Скільки коштує Мілевський: ексфутболіст опублікував розцінки на свої послуги

Артем Мілевський. Фото: Instagram

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський вирішив заробляти на своєму Instagram. Тому він завів корпоративну сторінку.

На ній Артем опублікував ціну на свою роботу.

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Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення Мілевський здав у фізичному стані та рідко з'являється на публіці.

ціни Мілевського. Фото: Instagram Мілевського

Мілевський хоче заробляти на своєму імені

Найдорожчою послугою в прайсі Мілевського стане комбінація з історії та посту — 2500 євро, по 2000 євро коштуватиме "reels" та виїзд у межах Києва для історії.

Колишній кумир динамівської молоді хоче 1500 євро за серію з 2-3 історій та 1000 євро за одну історію до хвилини.

Цікаво, що привітання від Мілевського в історії Instagram чи відеозв'язку коштуватиме 500 євро.

Зазначимо, що агент Мілевського Олександр Панков, який просував Артема та був ідеологом його Ютуб-каналу, зараз перебуває за кордоном і не може особистою присутністю допомагати колишньому футболісту.

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