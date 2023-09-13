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Скільки коштує Мілевський: ексфутболіст опублікував розцінки на свої послуги

13 вересня 2023 10:09
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Агабекян Карен
редактор
Скільки коштує Мілевський: ексфутболіст опублікував розцінки на свої послуги
Артем Мілевський. Фото: Instagram
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський вирішив заробляти на своєму Instagram. Тому він завів корпоративну сторінку.

На ній Артем опублікував ціну на свою роботу.

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Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення Мілевський здав у фізичному стані та рідко з'являється на публіці.

Артем Мілевський
ціни Мілевського. Фото: Instagram Мілевського

Мілевський хоче заробляти на своєму імені

Найдорожчою послугою в прайсі Мілевського стане комбінація з історії та посту — 2500 євро, по 2000 євро коштуватиме "reels" та виїзд у межах Києва для історії.

Колишній кумир динамівської молоді хоче 1500 євро за серію з 2-3 історій та 1000 євро за одну історію до хвилини.

Цікаво, що привітання від Мілевського в історії Instagram чи відеозв'язку коштуватиме 500 євро.

Зазначимо, що агент Мілевського Олександр Панков, який просував Артема та був ідеологом його Ютуб-каналу, зараз перебуває за кордоном і не може особистою присутністю допомагати колишньому футболісту.

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