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Милевский появился на публике: похоже, он был пьян

16 сентября 2023 08:29
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Милевский появился на публике: похоже, он был пьян
Артем Милевский в странном состоянии. Фото: instagram.com/timi1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский появился на публике. После публикации своего прейскуранта на услуги он продолжил рекламировать свои соцсети.

На появившемся в Instagram видео Милевский в странном состоянии.

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Ранее Милевский опубликовал ценники на свои услуги, поскольку хочет зарабатывать на соцсетях. О другой работе или методах заработка бывшего футболиста неизвестно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Artem Milevskyi (@timi1010)

Милевский показался на камеру в странном состоянии

Согласно с постом Артема в соцсетях, его команда решила разыграть футбольный мяч и футболку с его автографом. Эти предметы разыграют на аукционе, вырученные средства от которого потратят на потерпевших от российской агрессии.

"Дорогие соотечественники, друзья и фанаты Артема Милевского!

Сегодня мы решили сделать доброе дело и разыграть подарки от Артема с его персональным автографом.

Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от российской агрессии..." — написали на странице Артема.

Аукцион провалился, поскольку вместо поднятия ставок подписчики Милевского высказывали сожаления из-за состояния футболиста.

Нельзя без медицинского обследования утверждать, что Милевский был пьян, но его состояние было внешне похоже на алкогольное опьянение.

Артем Милевский
Подписчики сочувствуют Милевскому. Фото: скриншот
Артем Милевский
Подписчики просят помочь Милевскому. Фото: скриншот

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