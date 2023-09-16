Милевский появился на публике: похоже, он был пьян
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский появился на публике. После публикации своего прейскуранта на услуги он продолжил рекламировать свои соцсети.
На появившемся в Instagram видео Милевский в странном состоянии.
Ранее Милевский опубликовал ценники на свои услуги, поскольку хочет зарабатывать на соцсетях. О другой работе или методах заработка бывшего футболиста неизвестно.
Милевский показался на камеру в странном состоянии
Согласно с постом Артема в соцсетях, его команда решила разыграть футбольный мяч и футболку с его автографом. Эти предметы разыграют на аукционе, вырученные средства от которого потратят на потерпевших от российской агрессии.
"Дорогие соотечественники, друзья и фанаты Артема Милевского!
Сегодня мы решили сделать доброе дело и разыграть подарки от Артема с его персональным автографом.
Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от российской агрессии..." — написали на странице Артема.
Аукцион провалился, поскольку вместо поднятия ставок подписчики Милевского высказывали сожаления из-за состояния футболиста.
Нельзя без медицинского обследования утверждать, что Милевский был пьян, но его состояние было внешне похоже на алкогольное опьянение.
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