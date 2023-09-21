Алієв розповів, що відбувається з Мілевським

Алієв та Мілевський під час ігрової кар'єри. Фото: Google

Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв прокоментував інформацію про стан здоров'я Артема Мілевського. Ексфутболіст київського "Динамо" відмовився від лікування у лікарні.

Алієв записав повідомлення, в якому підтвердив розповідь Євгена Селезньова, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт колишнього футболіста.

Читайте також:

Українські вболівальники почали хвилюватися про стан здоров'я Артема Мілевського, який кілька років тому з'явився на відео, ймовірно, в дуже п'яному вигляді. Друзі ексфутболіста теж стурбовані. Артему запропонували допомогу, від якої він відмовився.

Що Алієв розповів про Мілевського

Олександр Алієв та Артем Мілевський разом зіграли за "Динамо" 88 поєдинків у період з 2002 по 2012 роки. Вони залишилися друзями та після завершення футбольних кар'єр. Алієв був одним із перших, хто запропонував Мілевському допомогу. Олександр навіть залучив до цього процесу президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса.

Алієв та Мілевський за межами футбольного поля. Фото: Google

Алієв розповів, що Суркіс був готовий сплатити за лікування Мілевського. Було досягнуто домовленості з лікарем однієї зі столичних клінік, Артем мав приїхати на лікування сьогодні. Проте Мілевський не з'явився у клініці. З ним неможливо зв'язатися — чомусь колишній футболіст не відповідає на дзвінки телефоном.

Упродовж кількох місяців Алієв намагався умовити Мілевського звернутися за допомогою. Олександр був готовий на багато заради друга, але Артем відкинув усі ці зусилля.

Нагадаємо, Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер.

Збірна України здобула дискваліфікацію: за що покарали.

Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом".

Суркіс розповів, що чекає на "Динамо" у майбутньому.

Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд.

Талант "Динамо" не хоче затримуватись в Україні: куди хоче перейти.