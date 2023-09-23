Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Реал" першим у світі спорту досяг неймовірного результату: що трапилося arrow

"Реал" першим у світі спорту досяг неймовірного результату: що трапилося

23 вересня 2023 09:02
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Реал" першим у світі спорту досяг неймовірного результату: що трапилося
Гравці мадридського клубу Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" досяг унікального досягнення для спортивних команд з різних видів спорту. Іспанський клуб став світовим рекордсменом за кількістю підписників у соціальних мережах.

Про це повідомила пресслужба клубу із посиланням на дані Blinkfire.

Читайте також:

Мадридському "Реалу" вдалося зібрати понад 500 млн підписників у всіх соціальних мережах.

Реал Мадрид
Мадридський "Реал" відсвяткував 500 млн. передплатників. Фото: "Реал"

"Реал" випереджає інші футбольні команди

За інформацією джерела, досягнення мадридського клубу стало новим світовим рекордом.

У "Реалу" зараз існує 37 офіційних акаунтів для всіх команд, серед яких футбольні та баскетбольні. До того ж у ФК "Реал" сторінки ведуть семи мовами.

"Останнє досягнення збільшує домінування клубу в цифровій сфері. У нас найбільш відвідуваний сайт серед футбольних команд — 8,9 млн візитів на місяць", — зазначили в пресслужбі "Реала".

Зазначимо, що за підрахунками CIES Football Observatory, у середовищі футбольних команд у топ-5 також "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" та "Ювентус".

Нагадаємо, "Динамо" може продати одного з ветеранів: про кого йдеться.

Ребров повернувся до "Динамо": що відомо.

Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер.

У Ахметова вистачило розуму отримати за Мудрика понад 22 млн. євро, — Йовичевич.

Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом".

Алієв розповів, що відбувається із Мілевським.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз