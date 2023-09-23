"Реал" першим у світі спорту досяг неймовірного результату: що трапилося
Мадридський "Реал" досяг унікального досягнення для спортивних команд з різних видів спорту. Іспанський клуб став світовим рекордсменом за кількістю підписників у соціальних мережах.
Про це повідомила пресслужба клубу із посиланням на дані Blinkfire.
Мадридському "Реалу" вдалося зібрати понад 500 млн підписників у всіх соціальних мережах.
"Реал" випереджає інші футбольні команди
За інформацією джерела, досягнення мадридського клубу стало новим світовим рекордом.
У "Реалу" зараз існує 37 офіційних акаунтів для всіх команд, серед яких футбольні та баскетбольні. До того ж у ФК "Реал" сторінки ведуть семи мовами.
"Останнє досягнення збільшує домінування клубу в цифровій сфері. У нас найбільш відвідуваний сайт серед футбольних команд — 8,9 млн візитів на місяць", — зазначили в пресслужбі "Реала".
Зазначимо, що за підрахунками CIES Football Observatory, у середовищі футбольних команд у топ-5 також "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" та "Ювентус".
Нагадаємо, "Динамо" може продати одного з ветеранів: про кого йдеться.
Ребров повернувся до "Динамо": що відомо.
Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер.
У Ахметова вистачило розуму отримати за Мудрика понад 22 млн. євро, — Йовичевич.
Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом".
Алієв розповів, що відбувається із Мілевським.