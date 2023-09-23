"Реал" першим у світі спорту досяг неймовірного результату: що трапилося

Гравці мадридського клубу Фото: "Реал"

Мадридський "Реал" досяг унікального досягнення для спортивних команд з різних видів спорту. Іспанський клуб став світовим рекордсменом за кількістю підписників у соціальних мережах.

Про це повідомила пресслужба клубу із посиланням на дані Blinkfire.

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"Реал" випереджає інші футбольні команди

За інформацією джерела, досягнення мадридського клубу стало новим світовим рекордом.

У "Реалу" зараз існує 37 офіційних акаунтів для всіх команд, серед яких футбольні та баскетбольні. До того ж у ФК "Реал" сторінки ведуть семи мовами.

"Останнє досягнення збільшує домінування клубу в цифровій сфері. У нас найбільш відвідуваний сайт серед футбольних команд — 8,9 млн візитів на місяць", — зазначили в пресслужбі "Реала".

Зазначимо, що за підрахунками CIES Football Observatory, у середовищі футбольних команд у топ-5 також "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" та "Ювентус".

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