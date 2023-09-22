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Беллингем экстренно покинул тренировку "Реала": что случилось со звездой

22 сентября 2023 16:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беллингем экстренно покинул тренировку "Реала": что случилось со звездой
Джуд Беллингем в матче за "Реал". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем заставил нервничать тренерский штаб испанской команды. Молодой футболист не сумел завершить тренировку "бланкос". 

Беллингем страдает от неизвестных проблем со здоровьем, сообщает Marca

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В пятницу, 22 сентября, мадридский "Реал" провел дежурную тренировку накануне поединка шестого тура чемпионата Испании против "Атлетико". Лидер "королевского клуба" Джуд Беллингем не сумел завершить занятие и досрочно покинул базу "бланкос". 

Что случилось с Беллингемом 

Еще накануне вечером состояние здоровья английского футболиста не вызывало опасений. Однако во время тренировке в тренажерном зале англичанину внезапно стало плохо. Он пожаловался на резкую боль в груди и животе. 

Джуд Беллингем
Белллингем празднует свой очередной гол. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Пока не известно, какие именно проблемы со здоровьем возникли у Беллингема. Не исключено, что он будет вынужден пропустить матч Ла Лиги. Для "Реала" это будет очень важный поединок. Соперником команды Карло Анчелотти станет мадридский "Атлетико". 

Потеря Беллингема может стать плохой новостью для "Реала". Джуд успел стать лидером команды. На его счету пять голов и одна результативная передача в пяти турах Ла Лиги. 

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