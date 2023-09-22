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Беллінгем екстрено покинув тренування "Реала": що сталося із зіркою

22 вересня 2023 16:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Беллінгем екстрено покинув тренування "Реала": що сталося із зіркою
Джуд Беллінгем у матчі за "Реал". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Англії та мадридського "Реала" Джуд Беллінгем змусив нервувати тренерський штаб іспанської команди. Молодий футболіст не зумів завершити тренування "бланкос".

Беллінгем страждає від невідомих проблем зі здоров'ям, повідомляє Marca.

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У п'ятницю, 22 вересня, мадридський "Реал" провів чергове тренування напередодні поєдинку шостого туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко". Лідер "королівського клубу" Джуд Беллінгем не зумів завершити заняття та достроково залишив базу "бланкос".

Що трапилося з Беллінгемом

Ще напередодні увечері стан здоров'я англійського футболіста не викликав побоювань. Однак під час тренування у тренажерному залі англійцю раптово стало погано. Він поскаржився на різкий біль у грудях та животі.

Джуд Беллінгем
Беллінгем святкує свій черговий гол. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Поки не відомо, які проблеми зі здоров'ям виникли у Беллінгема. Не виключено, що він вимушений буде пропустити матч Ла-Ліги. Для Реала це буде дуже важливий поєдинок. Суперником команди Карло Анчелотті стане мадридський "Атлетіко".

Втрата Беллінгема може стати поганою новиною для "Реала". Джуд встиг стати лідером команди. На його рахунку п'ять голів та одна результативна передача у п'яти турах Ла-Ліги.

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