Рамос встановив унікальний рекорд іспанської Ла-Ліги у "Севільї"
Легендарний захисник Серхіо Рамос за свою довгу кар'єру встановив багато унікальних досягнень. Він продовжує це робити й після повернення до "Севільї".
Рамос став абсолютним рекордсменом у чемпіонаті Іспанії з футболу, повідомляє Marca.
У кар'єрі Серхіо Рамоса було багато індивідуальних здобутків. Він став рекордсменом Європи за кількістю матчів за збірну, записав на свій рахунок рекорд за результативністю для захисників Ла-Ліги в XXI столітті, був найбрутальнішим іспанським захисником в історії.
Рамос є одним із захисників "Реала" з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів. Він був наймолодшим футболістом "червоної фурії", якому вдалося досягти позначки 100 матчів за національну команду. І днями захисник відзначився черговим здобутком.
Новий рекорд Рамосу
Ветеран іспанського футболу провів у Ла-Лізі 44 076 хвилин. Це найбільше серед усіх польових футболістів за історію чемпіонату Іспанії.
37-річний Серхіо Рамос виступатиме у складі "Севільї" як мінімум до літа 2024 року. Не виключено, що попереду ще кілька історичних досягнень.
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