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Рамос встановив унікальний рекорд іспанської Ла-Ліги у "Севільї"

22 вересня 2023 11:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Рамос встановив унікальний рекорд іспанської Ла-Ліги у "Севільї"
Серхіо Рамос у матчі за "Севілью". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарний захисник Серхіо Рамос за свою довгу кар'єру встановив багато унікальних досягнень. Він продовжує це робити й після повернення до "Севільї".

Рамос став абсолютним рекордсменом у чемпіонаті Іспанії з футболу, повідомляє Marca.

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У кар'єрі Серхіо Рамоса було багато індивідуальних здобутків. Він став рекордсменом Європи за кількістю матчів за збірну, записав на свій рахунок рекорд за результативністю для захисників Ла-Ліги в XXI столітті, був найбрутальнішим іспанським захисником в історії.

Рамос є одним із захисників "Реала" з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів. Він був наймолодшим футболістом "червоної фурії", якому вдалося досягти позначки 100 матчів за національну команду. І днями захисник відзначився черговим здобутком.

Серхіо Рамос
Серхіо Рамос сперечається із суддею у грі з "Лансом". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Новий рекорд Рамосу

Ветеран іспанського футболу провів у Ла-Лізі 44 076 хвилин. Це найбільше серед усіх польових футболістів за історію чемпіонату Іспанії.

37-річний Серхіо Рамос виступатиме у складі "Севільї" як мінімум до літа 2024 року. Не виключено, що попереду ще кілька історичних досягнень.

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