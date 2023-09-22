Рамос встановив унікальний рекорд іспанської Ла-Ліги у "Севільї"

Серхіо Рамос у матчі за "Севілью". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Легендарний захисник Серхіо Рамос за свою довгу кар'єру встановив багато унікальних досягнень. Він продовжує це робити й після повернення до "Севільї".

Рамос став абсолютним рекордсменом у чемпіонаті Іспанії з футболу, повідомляє Marca.

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У кар'єрі Серхіо Рамоса було багато індивідуальних здобутків. Він став рекордсменом Європи за кількістю матчів за збірну, записав на свій рахунок рекорд за результативністю для захисників Ла-Ліги в XXI столітті, був найбрутальнішим іспанським захисником в історії.

Рамос є одним із захисників "Реала" з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів. Він був наймолодшим футболістом "червоної фурії", якому вдалося досягти позначки 100 матчів за національну команду. І днями захисник відзначився черговим здобутком.

Серхіо Рамос сперечається із суддею у грі з "Лансом". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Новий рекорд Рамосу

Ветеран іспанського футболу провів у Ла-Лізі 44 076 хвилин. Це найбільше серед усіх польових футболістів за історію чемпіонату Іспанії.

37-річний Серхіо Рамос виступатиме у складі "Севільї" як мінімум до літа 2024 року. Не виключено, що попереду ще кілька історичних досягнень.

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