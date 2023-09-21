Неймовірний парашут від "Севільї" та відповідь "Ланса" в дев’ятку: відео голів

Самед та Ракитич. Фото: ФК "Севілья"

Другий ігровий день першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів подарував чимало красивих голів. Відзначимо унікальні взяття воріт у матчі "Севілья" – "Ланс".

Відео забитих м’ячів у матеріалі Новини.LIVE.

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Перевірений боєць та багаторазовий переможець єврокубкових турнірів "Севілья" почала більш впевнено проти новачка Ліги Чемпіонів французького "Ланса" та забила першою гол красень.

Окампос після подачі з кутового примудрився потилицею відправити м'яч за комір розгубленого капітана Самба. Вийшов справжній гол парашут, який точно не очікував воротар французів.

Французи забили зі штрафного

Суперники відповіли не менш красивим взяттям воріт. Форвард гостей Ваї проскочив кількох опонентів перед тим, як Рамос зачепив 30-мільйонного новачка "Ланса" на лінії штрафного майданчика.

Фюльжені рідкісною можливістю скористався на повну, пробивши в кут Дмитровича, який не зумів виразно підставити руку. М’яч поцілив у саму дев’ятку.

У підсумку команди так й завершили матч з рахунком 1:1. Підопічні Менділібара втратили очки вдома.

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