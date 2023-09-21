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Невероятный парашют от "Севильи" и ответ "Ланса" в девятку: видео голов

21 сентября 2023 09:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Невероятный парашют от "Севильи" и ответ "Ланса" в девятку: видео голов
Самед и Ракитич. Фото: ФК "Севилья"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Второй игровой день первого тура группового этапа Лиги Чемпионов подарил немало красивых голов. Отметим уникальные взятия ворот в матче "Севилья" — "Ланс".

Видео забитых мячей в материале Новини.LIVE.

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Проверенный боец и многократный победитель еврокубковых турниров "Севилья" начала более уверенно против новичка Лиги чемпионов французского "Ланса" и забила первым гол-красавец.

Окампос после подачи из углового умудрился затылком отправить мяч за шиворот растерянного капитана Самба. Получился настоящий гол-парашют, который точно не ожидал вратарь французов.

Французы забили со штрафного

Соперники ответили не менее красивым взятием ворот. Форвард гостей Ваи проскочил нескольких оппонентов перед тем, как Рамос задел 30-миллионного новичка "Ланса" на линии штрафной.

Фюльжени редкой возможностью воспользовался по полной, пробив в угол Дмитриевича, не сумевшего четко подставить руку. Мяч попал в самую девятку.

В итоге команды так и завершили матч со счетом 1:1. Подопечные Мендилибара потеряли очки дома.

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