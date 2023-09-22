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Рамос установил уникальный рекорд испанской Ла Лиги в "Севилье"

22 сентября 2023 11:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рамос установил уникальный рекорд испанской Ла Лиги в "Севилье"
Серхио Рамос в матче за "Севилью". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легендарный защитник Серхио Рамос за свою долгую карьеру установил немало уникальных достижений. Он продолжает это делать и после возвращения в "Севилью".

Рамос стал абсолютным рекордсменом в чемпионате Испании по футболу, сообщает Marca

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В карьере Серхио Рамоса было много индивидуальных достижений. Он становился рекордсменом Европы по количеству матчей за сборную, записал на свой счет рекорд по результативности для защитников Ла Лиги в XXI веке, был самым грубым испанским защитником в истории.

Рамос является одним из защитников "Реала" с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов. Он был самым молодым футболистом "красной фурии", которому удалось достигнуть отметки в 100 матчей за национальную команду. И на днях защитник отметился очередным достижением. 

Серхио Рамос
Серхио Рамос спорит с судьей в игре с "Лансом". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Новый рекорд Рамоса 

Ветеран испанского футбола провел в Ла Лиге 44 076 минут. Это больше всего среди всех полевых футболистов за всю историю чемпионата Испании. 

37-летний Серхио Рамос будет выступать в составе "Севильи" как минимум до лета 2024 года. Не исключено, что впереди у него еще несколько исторических достижений. 

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