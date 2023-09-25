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"Атлетіко" впевнено обіграв "Реал": "Жирона" лідирує в Ла Лізі

25 вересня 2023 06:40
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Агабекян Карен
редактор
"Атлетіко" впевнено обіграв "Реал": "Жирона" лідирує в Ла Лізі
Гравці "Атлетіко" святкують взяття воріт. Фото: "Атлетіко"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В шостому турі чемпіонату Іспанії відбулося мадридське дербі. Лідер чемпіонату "Реал" в гостях грав з "Атлетіко".

"Матрацники" виграли з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Все вирішилось у першому таймі

Мората відкрив рахунок вже на четвертій хвилині, коли після подачі з лівого флангу пробив головою в дальній кут воріт.

На 18-й хвилині Грізман подвоїв перевагу своєї команди. "Реал" зміг відквитати один м’яч у середині тайму після дальнього удара Крооса в ближній кут воріт.

На початку другої 45-хвилинки Мората оформив дубль. Альваро головою завершив момент.

Після поразки "Реал" опустився з першого місця турнірної таблиці на третє, пропустивши вперед "Жирону" та "Барселону", які мають однакову кількість балів.

"Атлетіко" — "Реал" — 3:1

Голи: Мората, 4, 46, Грізманн, 18 — Кроос, 35

"Атлетіко": Облак — Моліна (Аспілікуета. 65), Савич, Хіменес (Корреа, 85), Ермосо, Ліно (Галан, 86) — Льоренте, Коке (Вітсель, 46), Сауль — Мората (Депай, 82), Грізманн.

Головний тренер: Дієго Сімеоне.

"Реал": Аррісабалага — Л. Васкес (Начо, 57), Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Менді, 57) — Вальверде, Кроос (Діас, 70), Камавінга (Чуамені, 56) — Модрич (Хоселу, 46), Беллінгем — Родріго.

Головний тренер: Карло Анчелотті.

Попередження: Хіменес — Модрич, Менді

Нагадаємо, мадридський "Реал" першим у світі спорту досяг неймовірного результату: що сталося.

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