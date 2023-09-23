"Полесье" представило талантливого африканца: он 5 месяцев добирался до Житомира
В расположение житомирского "Полесья" прибыл новый центральный защитник. Игрок подписал контракт еще в апреле.
Но присоединился только сейчас, сообщила пресс-служба клуба.
Отметим, что после семи туров "Полесье" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. В последнем матче подопечные Юрия Калитвинцева минимально уступили одесскому "Черноморцу".
"Полесье" представило игрока, вошедшего в историю клуба
Житомиряне представили 19-летнего центрального защитника из Гамбии Мозеса Джарджу.
Этот футболист вошел в историю клуба, поскольку стал первым иностранцем, подписавшим контракт с "Полесьем". Джарджу перешел в клуб еще в апреле этого года, когда команда играла в Первой лиге, но только на этой неделе он добрался до Житомира.
В "Полесье" Джарджу будет выступать под номером "2".
Отметим, что еще до прибытия в Украину "Полесье" заявило Джарджу за основную команду по списку "Б".
Добавим, что защитник на последнем Кубке африканских наций среди молодежных команд U-20 дошел до финала, в котором Гамбия уступила Сенегалу. На этом турнире Мозес отыграл во всех матчах.
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