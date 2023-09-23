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"Полесье" представило талантливого африканца: он 5 месяцев добирался до Житомира

23 сентября 2023 11:01
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Агабекян Карен
редактор
"Полесье" представило талантливого африканца: он 5 месяцев добирался до Житомира
Новичок "Полесья" Мозес Джарджу. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В расположение житомирского "Полесья" прибыл новый центральный защитник. Игрок подписал контракт еще в апреле.

Но присоединился только сейчас, сообщила пресс-служба клуба.

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Отметим, что после семи туров "Полесье" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. В последнем матче подопечные Юрия Калитвинцева минимально уступили одесскому "Черноморцу".

"Полесье" представило игрока, вошедшего в историю клуба

Житомиряне представили 19-летнего центрального защитника из Гамбии Мозеса Джарджу.

Этот футболист вошел в историю клуба, поскольку стал первым иностранцем, подписавшим контракт с "Полесьем". Джарджу перешел в клуб еще в апреле этого года, когда команда играла в Первой лиге, но только на этой неделе он добрался до Житомира.

В "Полесье" Джарджу будет выступать под номером "2".

Отметим, что еще до прибытия в Украину "Полесье" заявило Джарджу за основную команду по списку "Б".

Добавим, что защитник на последнем Кубке африканских наций среди молодежных команд U-20 дошел до финала, в котором Гамбия уступила Сенегалу. На этом турнире Мозес отыграл во всех матчах.

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