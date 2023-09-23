"Полесье" представило талантливого африканца: он 5 месяцев добирался до Житомира

Новичок "Полесья" Мозес Джарджу. Фото: "Полесье"

В расположение житомирского "Полесья" прибыл новый центральный защитник. Игрок подписал контракт еще в апреле.

Но присоединился только сейчас, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Отметим, что после семи туров "Полесье" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. В последнем матче подопечные Юрия Калитвинцева минимально уступили одесскому "Черноморцу".

"Полесье" представило игрока, вошедшего в историю клуба

Житомиряне представили 19-летнего центрального защитника из Гамбии Мозеса Джарджу.

Этот футболист вошел в историю клуба, поскольку стал первым иностранцем, подписавшим контракт с "Полесьем". Джарджу перешел в клуб еще в апреле этого года, когда команда играла в Первой лиге, но только на этой неделе он добрался до Житомира.

В "Полесье" Джарджу будет выступать под номером "2".

Отметим, что еще до прибытия в Украину "Полесье" заявило Джарджу за основную команду по списку "Б".

Добавим, что защитник на последнем Кубке африканских наций среди молодежных команд U-20 дошел до финала, в котором Гамбия уступила Сенегалу. На этом турнире Мозес отыграл во всех матчах.

Напомним, сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали.

Ребров вернулся в "Динамо": что известно.

Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер.

"Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком идет речь.