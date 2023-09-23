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"Полісся" представило талановитого африканця: він 5 місяців добирався до Житомира

23 вересня 2023 11:01
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Агабекян Карен
редактор
"Полісся" представило талановитого африканця: він 5 місяців добирався до Житомира
Новачок "Полісся" Мозес Джарджу. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У розташування житомирського "Полісся" прибув новий центральний захисник. Гравець підписав контракт ще у квітні.

Але приєднався лише зараз, повідомила пресслужба клубу.

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Зазначимо, що після семи турів "Полісся" посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. В останньому матчі підопічні Юрія Калитвинцева мінімально поступилися одеському "Чорноморцю".

"Полісся" представило гравця, який увійшов в історію клубу

Житомиряни представили 19-річного центрального захисника із Гамбії Мозеса Джарджу.

Цей футболіст увійшов в історію клубу, оскільки став першим іноземцем, який підписав контракт з "Поліссям". Джарджу перейшов у клуб ще в квітні цього року, коли команда грала ще в Першій лізі, але він лише цього тижня добрався до Житомира.

У "Поліссі" Джарджу буде виступати під номером "2".

Зазначимо, що ще до прибуття в Україну "Полісся" заявило Джарджу за основну команду по списку "Б".

Додамо, що футболіст на останньому Кубку африканських націй серед молодіжних команд U-20 дійшов до фіналу, в якому Гамбія поступилася Сенегалу. На цьому турнірі Мозес відіграв в усіх матчах.

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