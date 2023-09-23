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Реброва и Шевченко звали в российский клуб: когда это было и почему они отказались

23 сентября 2023 12:50
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Агабекян Карен
редактор
Реброва и Шевченко звали в российский клуб: когда это было и почему они отказались
Сергей Ребров и Андрей Шевченко. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главные звезды киевского "Динамо" конца 90-х годов Андрей Шевченко и Сергей Ребров могли оказаться в российском клубе. Игроки были близки к переходу в стан врагов из московского "Спартака".

Шевченко также мог оказаться в ЦСКА Москва, сообщил портал ua.tribuna.com.

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Был интерес лично у Романцева

Легендарный для советского и российского футбола тренер "Спартака" Олег Романцев в своей биографической книге "Правда про меня и "Спартак" рассказал, что он лично был заинтересован в Шевченко и Реброве. Он же в мемуарах написал, что велись переговоры и оба игрока были готовы переехать в Москву, но "Динамо" не позволило этот трансфер.

Романцев написал, что на момент переговоров Шевченко и Ребров еще не были теми топовыми игроками, которые зажигали в сезонах 1997/1998 и 1998/1999 гг.

"Я очень хотел эту пару к себе. Хорошо, что они не перешли и стали крупными футболистами. Они оба были у меня дома, когда проездом были в Москве. Но они сказали, что это бесполезно", — написал Романцев.

Отметим, что хоть тренер не написал в книге, какой год имел в виду, но можно предположить, что 1994-й.

На этот факт указывают слова звезды "Спартака" Егора Титова, который сказал, что в 1994-м проявлял интерес к Шевченко и Реброву.

Динамо Киев
"Динамо" 90-х. Фото: "Динамо"

Нужно отметить, что болельщики "Спартака" все время враждовали друг с другом и переход к "мясному клубу" из Москвы Шевченко и Реброву не простили бы, как и Владиславу Ващуку, решившемуся на подобный шаг.

Шевченко мог переехать в "Спартак" в 2009-м году, когда его карьера в "Челси" деградировала. Однако тогда украинский футболист выбрал возвращение в "Динамо".

Ребров позже рассказывал, что ему никогда не предлагали перейти в "Спартак". К тому же, Сергей Станиславович уверен, что братья Суркисы никогда бы его не отпустили его к Романцеву в "мясной клуб".

Шевченко мог стать "конем"

Также бывший селекционер московского ЦСКА Степан Крисевич ранее рассказывал, что привозил 18-летнего Шевченко и Андрея Гусина из Киева в Москву.

"Шевченко было лет 18. Он был худ как щепка. Правда, из Москвы они с Гусиным быстро уехали. Позвонил их тренер Владимир Онищенко: "Верни их, а то меня хотят распять". Нельзя было оскорблять киевское "Динамо", — рассказал Крисевич.

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