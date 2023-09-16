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Шевченко повторив трюк 20-річної давнини та забив Буффону, як у фіналі Ліги Чемпіонів

16 вересня 2023 12:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шевченко повторив трюк 20-річної давнини та забив Буффону, як у фіналі Ліги Чемпіонів
Андрій Шевченко. Фото: Twitter/Lifeinbet
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У словенській Любляні відбувся благодійний матч з метою збору коштів для країни. У матчі взяв участь легенда українського футболу Андрій Шевченко, який знову змусив згадати свою історичну кар'єру.

В поєдинку взяло участь чимало зірок світового футболу, передає портал Новини.LIVE.

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Таки зірки, як Луїш Фігу, Златан Ібрагімович, Робер Пірес, Звонімір Бобан, Івіца Оліч, Хав'єр Дзанетті, Кларенс Зеєдорф та багато інших знову вийшли на поле та довели, що "є ще порох у порохівницях".

Історична "Паненка"

У першому таймі команда "червоних", за яку виступав колишній тренер збірної України, здобула право на пенальті. 11-метровий довірили пробивати Шевченку, який вирішив згадати старе. Власник "Золотого м'яча" знову обхитрив Буффона.

Український ветеран пробив "паненкою" прямо по центру воріт. Італійський голкіпер кинувся у кут воріт. Обидва після голу тепло обнялися та посміхнулися.

Для Шевченка та Буффона цей момент став ностальгією далекого 2003-го. Тоді українець реалізував п'ятий удар післяматчевих пенальті від "росонері" у ворота Джанлуїджі, принісши Мілану трофей Ліги чемпіонів.

Тепер ця дуель повторилася вже після їхньої футбольної кар'єри. Нагадаємо, що тоді у фіналі Ліги чемпіонів-2002/2003 Мілан обіграв Ювентус у серії пенальті 2:3. 

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