Шевченко повторив трюк 20-річної давнини та забив Буффону, як у фіналі Ліги Чемпіонів

Андрій Шевченко. Фото: Twitter/Lifeinbet

У словенській Любляні відбувся благодійний матч з метою збору коштів для країни. У матчі взяв участь легенда українського футболу Андрій Шевченко, який знову змусив згадати свою історичну кар'єру.

В поєдинку взяло участь чимало зірок світового футболу, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ініціатором зустрічі виступив президент УЄФА словенець Александер Чеферін, який нещодавно прийняв рішення дозволити російським арбітрам повернутися на міжнародну арену.

Таки зірки, як Луїш Фігу, Златан Ібрагімович, Робер Пірес, Звонімір Бобан, Івіца Оліч, Хав'єр Дзанетті, Кларенс Зеєдорф та багато інших знову вийшли на поле та довели, що "є ще порох у порохівницях".

Історична "Паненка"

У першому таймі команда "червоних", за яку виступав колишній тренер збірної України, здобула право на пенальті. 11-метровий довірили пробивати Шевченку, який вирішив згадати старе. Власник "Золотого м'яча" знову обхитрив Буффона.

Quello sguardo l'abbiamo già visto da qualche parte 👀

Sheva batte Buffon dal dischetto e abbraccia Gigi 🫂#DAZN pic.twitter.com/wrWqVQyu0h — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 15, 2023

Український ветеран пробив "паненкою" прямо по центру воріт. Італійський голкіпер кинувся у кут воріт. Обидва після голу тепло обнялися та посміхнулися.

Для Шевченка та Буффона цей момент став ностальгією далекого 2003-го. Тоді українець реалізував п'ятий удар післяматчевих пенальті від "росонері" у ворота Джанлуїджі, принісши Мілану трофей Ліги чемпіонів.

Тепер ця дуель повторилася вже після їхньої футбольної кар'єри. Нагадаємо, що тоді у фіналі Ліги чемпіонів-2002/2003 Мілан обіграв Ювентус у серії пенальті 2:3.

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу.

Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топ-клуб.

Тимощук уперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав.

"Реал" вирішив долю Луніна: що буде з українським голкіпером.

Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича.

Ф'юрі погодився на битву з Усиком: відома головна умова.