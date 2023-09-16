Шевченко повторил трюк 20-летней давности и забил Буффону, как в финале Лиги Чемпионов

Андрей Шевченко. Фото: Twitter/Lifeinbet

В словенской Любляне состоялся благотворительный матч с целью сбора средств для страны. В матче принял участие легенда украинского футбола Андрей Шевченко, вновь заставивший вспомнить свою историческую карьеру.

В поединке приняло участие немало звезд мирового футбола, передает портал Новини.LIVE.

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Такие звезды, как Луиш Фигу, Златан Ибрагимович, Робер Пирес, Звонимир Бобан, Ивица Олич, Хавьер Дзанетти, Кларенс Зеедорф и многие другие снова вышли на поле и доказали, что "есть порох в пороховницах".

Историческая "Паненка"

В первом тайме команда "красных", за которую выступал бывший тренер сборной Украины, завоевала право на пенальти. 11-метровый доверили пробивать Шевченко, решившему вспомнить старое. Владелец "Золотого мяча" снова обхитрил Буффона.

Quello sguardo l'abbiamo già visto da qualche parte 👀

Sheva batte Buffon dal dischetto и abbraccia Gigi 🫂 #DAZN pic.twitter.com/wrWqVQyu0h — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 15, 2023

Украинский ветеран пробил "барышкой" прямо по центру ворот. Итальянский голкипер устремился в угол ворот. Оба после гола тепло обнялись и улыбнулись.

Для Шевченко и Буффона этот момент стал ностальгией в далеком 2003-м. Тогда украинец реализовал пятый удар послематчевых пенальти от "россонери" в ворота Джанлуиджи, принеся Милану трофей Лиги чемпионов.

Теперь эта дуэль повторилась уже после их футбольной карьеры. Напомним, что тогда в финале Лиги чемпионов-2002/2003 Милан обыграл Ювентус в серии пенальти 2:3.

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