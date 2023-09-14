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Потрібно було брати Шевченка: Польща звільнила головного тренера

14 вересня 2023 09:06
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Агабекян Карен
редактор
Потрібно було брати Шевченка: Польща звільнила головного тренера
Збірна Польщі після поразки. Фото: REUTERS/Florion Goga
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Польський футбольний союз відреагував на провал команди у матчах кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. В організації знайшли винного.

З посади головного тренера звільнено португальського фахівця Фернанду Сантуша, повідомила пресслужба союзу.

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Зазначимо падіння Сантуша, який у 2016 році зі збірною Португалії вигравав чемпіонат Європи, а зараз звільнений із команди Польщі за незадовільні результати.

Фернанду Сантуш
Фернандо Сантуш. Фото: Польський футбольний союз

На його місці міг бути Шевченко

Збірна Польщі у п'яти турах кваліфікації виграла лише два матчі у Албанії та Фарерських островів. При цьому вони програли Чехії, Молдові та Албанії.

Якщо після Молдови поразка змусила керівництво Польського футбольного союзу вагатися, то фіаско у вересневому матчі з албанцями розставило все на свої місця.

У команди ще є шанси вийти на чемпіонат Європи, оскільки відставання від першого місця — 4 очки, а від другого — лише 2. При цьому чехи мають гру в запасі.

Зазначимо, що Сантуш очолив команду на початку цього року. Одним із його конкурентів на посаду був українець Андрій Шевченко, але у Польському футбольному союзі зробили ставку на статусність та досвід португальця.

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