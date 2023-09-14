Нужно было брать Шевченко: Польша уволила главного тренера
Польский футбольный союз отреагировал на провал команды в матчах квалификации на чемпионат Европы-2024. В организации нашли виновного.
С должности главного тренера уволен португальский специалист Фернанду Сантуш, сообщила пресс-служба союза.
Отметим падения Сантуша, который в 2016-м году со сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы, а сейчас уволен из команды Польши за неудовлетворительные результаты.
На его месте мог быть Шевченко
Сборная Польши в пяти турах квалификации выиграла лишь два матча у Албании и Фарерских островов. При этом они проиграли Чехии, Молдове и Албании.
Если после Молдовы поражение заставило колебаться руководство Польского футбольного союза, то фиаско в сентябрьском матче с албанцами расставило все на свои места.
У команды еще есть шансы выйти на чемпионат Европы, поскольку отставание от первого места — 4 очка, а от второго — лишь 2. При этом у чехов игра в запасе.
Отметим, что Сантуш возглавил команду в начале текущего года. Одним из его конкурентов на должность был украинец Андрей Шевченко, но в Польском футбольном союзе сделали ставку на статусность и опыт португальца.
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