Нужно было брать Шевченко: Польша уволила главного тренера

Сборная Польши после поражения. Фото: REUTERS/Florion Goga

Польский футбольный союз отреагировал на провал команды в матчах квалификации на чемпионат Европы-2024. В организации нашли виновного.

С должности главного тренера уволен португальский специалист Фернанду Сантуш, сообщила пресс-служба союза.

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Отметим падения Сантуша, который в 2016-м году со сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы, а сейчас уволен из команды Польши за неудовлетворительные результаты.

Фернанду Сантуш. Фото: Польский футбольный союз

На его месте мог быть Шевченко

Сборная Польши в пяти турах квалификации выиграла лишь два матча у Албании и Фарерских островов. При этом они проиграли Чехии, Молдове и Албании.

Если после Молдовы поражение заставило колебаться руководство Польского футбольного союза, то фиаско в сентябрьском матче с албанцами расставило все на свои места.

У команды еще есть шансы выйти на чемпионат Европы, поскольку отставание от первого места — 4 очка, а от второго — лишь 2. При этом у чехов игра в запасе.

Отметим, что Сантуш возглавил команду в начале текущего года. Одним из его конкурентов на должность был украинец Андрей Шевченко, но в Польском футбольном союзе сделали ставку на статусность и опыт португальца.

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