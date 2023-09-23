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Реброва та Шевченка звали до російського клубу: коли це було і чому вони відмовилися

23 вересня 2023 12:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Реброва та Шевченка звали до російського клубу: коли це було і чому вони відмовилися
Сергій Ребров та Андрій Шевченко. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головні зірки київського "Динамо" кінця 90-х років Андрій Шевченко та Сергій Ребров могли опинитися у російському клубі. Гравці були близькими до переходу в стан ворогів з московського "Спартака".

Шевченко також міг опинитись у ЦСКА Москва, повідомив портал ua.tribuna.com.

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Якби цей перехід стався, то обидва гравці могли б стати найбільшими вигнанцями в українському футболі.

Був інтерес особисто у Романцева

Легендарний для радянського та російського футболу тренер "Спартака" Олег Романцев у своїй біографічній книзі "Правда про мене та "Спартак" розповів, що він особисто був зацікавлений у Шевченку та Реброві. Він же в мемуарах написав, що велися переговори і обидва гравці були готові переїхати до Москви, але "Динамо" не дозволило цей трансфер.

Романцев написав, що на момент переговорів Шевченко та Ребров ще не були тими топовими гравцями, які запалювали у сезонах 1997/1998 та 1998/1999 pp.

"Я дуже хотів цю пару до себе. Добре, що вони не перейшли і стали великими футболістами. Вони обоє були в мене вдома, коли були проїздом у Москві. Але вони сказали, що це марно", — написав Романцев.

Зазначимо, що хоч тренер не написав у книзі, який рік мав на увазі, але можна припустити, що 1994-й.

На цей факт вказують слова зірки "Спартака" Єгора Тітова, який сказав, що 1994-го клуб виявляв інтерес до Шевченка та Реброва.

Динамо Київ
"Динамо" 90-х. Фото: "Динамо"

Потрібно зазначити, що вболівальники "Спартака" весь час ворогували один з одним і перехід до "м'ясного клубу" з Москви Шевченку та Реброву не пробачили б, як і Владиславу Ващуку, який зважився на такий крок.

Шевченко міг переїхати до "Спартака" у 2009 році, коли його кар'єра у "Челсі" деградувала. Однак тоді український футболіст вибрав повернення до "Динамо".

Ребров пізніше розповідав, що йому ніколи не пропонували перейти до "Спартака". До того ж Сергій Станіславович упевнений, що брати Суркіси ніколи б його не відпустили до Романцева та "м'ясного клубу".

Шевченко міг стати "конем"

Також колишній селекціонер московського ЦСКА Степан Крісевич раніше розповідав, що привозив 18-річного Шевченка та Андрія Гусіна з Києва до Москви.

"Шевченку було років 18. Він був худий як тріска. Щоправда, з Москви вони з Гусіним швидко поїхали. Подзвонив їх тренер Володимир Онищенко: "Поверни їх, бо мене хочуть розіп'яти". Не можна було ображати київське "Динамо", — розповів Крісевич.

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