Збірну України очолював "росіянин": СБУ попереджала, а ФХУ ігнорувала

Головний тренер збірної Вадим Шахрайчук. Фото: ФХУ

Збірну України з хокею очолював громадянин Росії Вадим Шахрайчук. Як гравець він був колишнім лідером національної команди та довго грав у РФ.

У відстороненого з посади головного тренера збірної України є російське громадянство, повідомила телеведуча Олена Курбанова.

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У вересні дисциплінарний комітет Федерації хокею України без роз’яснень відсторонив на два місяці Шахрайчука від роботи головним тренером збірної.

Паспорт громадянина РФ Шахрайчука. Фото: Курбанова

СБУ та дивна позиція ФХУ

Раніше президент ФХУ Георгій Зубко заявляв, що тренера можуть звільнити через провалене завдання щодо виходу в більш престижний дивізіон. Але надалі тренера відсторонили, а не звільнили.

Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Міністерство молоді та спорту України та Федерація хокею три місяці тому отримали повідомлення від голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо наявності у Шахрайчука чинного громадянства Російської Федерації.

Звернення Малюка до міністра молоді та спорту. Фото: Курбанова

"І найцікавіше: чому пан Зубко нічого не каже про російських паспорт, а просто прикривається історією про НЕВДАЛІ результати команди? Чемпіонат світу закінчився ще у травні. Ви три місяці не знали як оцінити цей результат?

І останнє: у будь-якому спорті є купа спонсорів, які співпрацюють з Федерацією і збірною, а вони в курсі усіх цих шахрайств і російських громадян?", — запитала Курбанова у Зубка.

Зазначимо, що наявність російського громадянства була однією з умов гри Шахрайчука в Росії. Однак він не відмовився від документа ні після появи КХЛ, коли воно стало не обов’язковим, ні після подій на Донбасі та в Криму у 2014 році, ні після повномасштабного російського вторгнення у 2022-му.

Шахрайчук є киянином, у якого рекорди по матчах за збірну України та за кількістю набраних за неї очок. При цьому спеціаліст довго грав в Росії, де й отримав громадянство.

В Росії Шахрайчук виступав за "Ак Барс", "Авангард", "Локомотив", "Спартак", "Динамо" Москва, МВД Балашиха, "Трактор", "Металург" Магнітогорськ" та "Торпедо". У 2002 та 2005 роках хокеїст вигравав чемпіонат РФ.

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