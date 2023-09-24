Збірну України очолював "росіянин": СБУ попереджала, а ФХУ ігнорувала
Збірну України з хокею очолював громадянин Росії Вадим Шахрайчук. Як гравець він був колишнім лідером національної команди та довго грав у РФ.
У відстороненого з посади головного тренера збірної України є російське громадянство, повідомила телеведуча Олена Курбанова.
У вересні дисциплінарний комітет Федерації хокею України без роз’яснень відсторонив на два місяці Шахрайчука від роботи головним тренером збірної.
СБУ та дивна позиція ФХУ
Раніше президент ФХУ Георгій Зубко заявляв, що тренера можуть звільнити через провалене завдання щодо виходу в більш престижний дивізіон. Але надалі тренера відсторонили, а не звільнили.
Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Міністерство молоді та спорту України та Федерація хокею три місяці тому отримали повідомлення від голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо наявності у Шахрайчука чинного громадянства Російської Федерації.
"І найцікавіше: чому пан Зубко нічого не каже про російських паспорт, а просто прикривається історією про НЕВДАЛІ результати команди? Чемпіонат світу закінчився ще у травні. Ви три місяці не знали як оцінити цей результат?
І останнє: у будь-якому спорті є купа спонсорів, які співпрацюють з Федерацією і збірною, а вони в курсі усіх цих шахрайств і російських громадян?", — запитала Курбанова у Зубка.
Зазначимо, що наявність російського громадянства була однією з умов гри Шахрайчука в Росії. Однак він не відмовився від документа ні після появи КХЛ, коли воно стало не обов’язковим, ні після подій на Донбасі та в Криму у 2014 році, ні після повномасштабного російського вторгнення у 2022-му.
Шахрайчук є киянином, у якого рекорди по матчах за збірну України та за кількістю набраних за неї очок. При цьому спеціаліст довго грав в Росії, де й отримав громадянство.
В Росії Шахрайчук виступав за "Ак Барс", "Авангард", "Локомотив", "Спартак", "Динамо" Москва, МВД Балашиха, "Трактор", "Металург" Магнітогорськ" та "Торпедо". У 2002 та 2005 роках хокеїст вигравав чемпіонат РФ.
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