Сборную Украины возглавлял "россиянин": СБУ предупреждала, а ФХУ игнорировала

Главный тренер сборной Вадим Шахрайчук. Фото: ФХУ

Сборную Украины по хоккею возглавлял гражданин России Вадим Шахрайчук. Как игрок, он был бывшим лидером национальной команды и долго играл в РФ.

У отстраненного от должности главного тренера сборной Украины есть российское гражданство, сообщила телеведущая Елена Курбанова .

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В сентябре дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины без разъяснений отстранил на два месяца Шахрайчука от работы главным тренером сборной.

Паспорт гражданина РФ Шахрайчука. Фото: Курбанова

СБУ и странная позиция ФХУ

Ранее президент ФХУ Георгий Зубко заявлял, что тренера могут уволить из-за проваленной задачи по выходу в более престижный дивизион. Но в дальнейшем тренера отстранили, а не уволили.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация хоккея три месяца назад получили уведомления от главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о наличии у Шахрайчука действующего гражданства Российской Федерации.

Обращение Малыша к министру молодежи и спорту. Фото: Курбанова

"И самое интересное: почему господин Зубко ничего не говорит о российских паспортах, а просто прикрывается историей о неудачных результатах команды? Чемпионат мира закончился еще в мае. Вы три месяца не знали как оценить этот результат?"

И последнее: в любом спорте есть куча спонсоров, сотрудничающих с Федерацией и сборной, а они в курсе всех этих мошенничеств и российских граждан?", — спросила Курбанова Зубко.

Отметим, что наличие российского гражданства было одним из условий игры Шахрайчука в России. Однако он не отказался от документа ни после появления КХЛ, когда это стало не обязательным, ни после событий на Донбассе и в Крыму в 2014 году, ни после полномасштабного российского вторжения в 2022-м.

Шахрайчук — киевлянин, у которого рекорды по матчам за сборную Украины и по количеству набранных за нее очков. При этом специалист долго играл в России, где получил гражданство.

В России Шахрайчук выступал за "Ак Барс", "Авангард", "Локомотив", "Спартак", "Динамо" Москва, МВД Балашиха, "Трактор", "Металлург" Магнитогорск" и "Торпедо". В 2002 и 2005 хоккеист выигрывал чемпионат РФ.

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