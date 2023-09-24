Чжилей у реванші знову знищив Джойса: відео нокаутуючого удару

Чжилей нокаутував Джойса. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У Лондоні на легендарній арені "Уемблі" відбувся другий поєдинок між китайцем Чжаном Чжілеєм та британцем Джо Джойсом. На кону був титул тимчасового чемпіона за версією WBO у надважкій вазі.

Як і в першому поєдинку, знову виграв Чжілей, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший їхній бій відбувся 15 квітня поточного року. У ньому Чжілей зміг виграти технічним нокаутом у шостому раунді. Китайський боксер бив суперника і травмував його око. Потім рефері завершив бій за рекомендацією лікаря.

Реванш тривав недовго

Джойс розпочав поєдинок неактивно і постійно тримав руку біля травмованого у першому бою ока. Чжілей також не загострював та працював обережно, остерігаючись нового плану на бій від суперника.

У другому раунді Чжілей зрозумів, що нічого в стилі та плані Джойса не змінилося та почав активно йти в атаку. Чжану навіть вдалося потрясти суперника ударом зліва. Джо у відповідь вирішив вступити в рубку, де зазнав шкоди.

У третьому раунді Чжілей продовжив бити Джойса і наприкінці цих трьох хвилин звалив Джойса з ніг ударом зправа. Потім Джо не встиг піднятися до кінця відліку рефері.

Підсумок поєдинку: Чжілей виграв у Джойса нокаутом у третьому раунді.

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