Чжилей — Джойс 2, "абсолютный бой" Альварес — Чарло: топ-события в боксе за сентябрь

Александр Гвоздик проведет бой в сентябре. Фото: Google

Сентябрь не будет богат на события в мире бокса. При этом запланированы два шоу, которые фанаты будут сильно ожидать.

Портал Новини.LIVE представляет перечень самых интересных событий в боксе на сентябрь.

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23 сентября в Лондоне состоится большое шоу, в главном событии которого китайскитй супертяжеловес Чжан Чжилей (25-1-1, 20 KO) даст реванш британцу Джо Джойсу (15-1, 14 KO).

Англичанин уверенно шел к титульному бою с Усиком. И все было бы хорошо, не попадись на его пути Чжилей в апреле текущего года. Джо был большим фаворитом, но в самом поединке его переиграли, а затем вынудили рефери завершить бой — технический нокаут в шестом раунде.

После разгрома кто только не отговаривал Джойса от реванша с Чжилеем, но он все же решил использовать соответствующий пункт в контракте на первый бой.

В андеркарте поединка Чжилей — Джойс британец Энтони Ярд (23-2, 22 КО) сразится с соотечественником Рикки Саммерсом (19-3-1, 6 КО).

В этой паре полутяжеловесов Ярд является более интересным персонажем. В январе текущего года Энтони провел свой крайний бой, и уступил в нем чемпиону мира Артуру Бетербиеву. Поединок с Саммерсом можно рассматривать как попытку закрыть поражение.

30 сентября в Лас-Вегасе состоится еще одно интересное шоу. В главном событии абсолютный чемпион второго среднего веса и бывший лучший боксер P4P мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) сразится против абсолютного чемпиона мира в первом среднем дивизионе Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

Бой состоится в весовой категории до 76 кг, и поэтому именно мексиканец считается большим фаворитом.

Также на этом шоу должен выступить бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 KO). Изначально сообщалось, что его соперником будет Энтони Диррелл, но затем американец объявил о завершении карьеры. Вскоре ждем анонса его поединка.

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