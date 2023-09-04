Чжілей — Джойс 2, "абсолютний бій" Альварес — Чарло: топові події в боксі за вересень

Олександр Гвоздик проведе бій у вересні. Фото: Google

Вересень не буде багатий на події у світі боксу. При цьому заплановано два шоу, на які фанати сильно чекатимуть.

Портал Новини.LIVE представляє перелік найцікавіших подій у боксі на вересень.

Читайте також:

Цікаво буде у другій половині місяця

23 вересня в Лондоні відбудеться велике шоу, в головній події якого китайський суперважковаговик Чжан Чжілей (25-1-1, 20 KO) дасть реванш британцю Джо Джойсу (15-1, 14 KO).

Англієць впевнено йшов до титульного бою з Усиком. І все було б добре, якби не потрапив на його шляху Чжілей у квітні поточного року. Джо був великим фаворитом, але в поєдинку його переграли, а потім змусили рефері завершити бій — технічний нокаут у шостому раунді.

Після розгрому хто тільки не відмовляв Джойса від реваншу з Чжілеєм, але він все ж таки вирішив використати відповідний пункт у контракті на перший бій.

В андеркарті поєдинку Чжілей — Джойс британець Ентоні Ярд (23-2, 22 КО) збитиметься зі співвітчизником Ріккі Саммерсом (19-3-1, 6 КО).

У цій парі напівважковаговиків Ярд є більш цікавим персонажем. У січні поточного року Ентоні провів свій крайній бій і поступився в ньому чемпіонові світу Артуру Бетербієву. Поєдинок із Саммерсом можна вважати спробою закрити поразку.

30 вересня у Лас-Вегасі відбудеться ще одне цікаве шоу. У головній події абсолютний чемпіон другої середньої ваги й колишній найкращий боксер P4P мексиканець Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) зіграє проти абсолютного чемпіона світу в першому середньому дивізіоні Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

Бій відбудеться у ваговій категорії до 76 кг, і тому саме мексиканець є великим фаворитом.

Також на цьому шоу має виступити колишній чемпіон світу у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик (19-1, 15 KO). Спочатку повідомлялося, що його суперником буде Ентоні Діррелл, але потім американець оголосив про завершення кар'єри. Незабаром чекаємо на анонс його поєдинку.

Нагадаємо, Циганков покине "Жирону": коли і куди перейде українець.

Донецький "Шахтар" підписав колишнього головного гравця київського "Динамо".

У "Дніпра-1" проблеми рівня "Челсі": у клубі поскаржилися.

У "Дніпрі-1" підтвердили переїзд до нового міста: усі гравці "нервуються".

"Динамо" отримало великий фінансовий транш з Англії та Іспанії.