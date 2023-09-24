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Чжилей в реванше снова уничтожил Джойса: видео нокаутирующего удара

24 сентября 2023 10:49
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Агабекян Карен
редактор
Чжилей в реванше снова уничтожил Джойса: видео нокаутирующего удара
Чжилей нокаутировал Джойса. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне на легендарной арене "Уэмбли" состоялся второй поединок между китайцем Чжаном Чжилеем и британцем Джо Джойсом. На кону был титул временного чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе.

Как и в первом поединке, снова выиграл Чжилей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый их бой состоялся 15 апреля текущего года. В нем Чжилей смог выиграть техническим нокаутом в шестом раунде. Китайский боксер избивал соперника и травмировал его глаз. Затем рефери завершил бой по рекомендации врача.

Реванш продлился недолго

Джойс начал поединок неактивно и постоянно держал руку возле травмированного в первом бою глаза. Чжилей также не обострял и работал осторожно, остерегаясь нового плана на бой от соперника.

Во втором раунде Чжилей понял, что ничего в стиле и плане Джойса не изменилось и начал активно идти в атаку. Чжану даже удалось потрясти соперника ударом слева. Джо в ответ решил ввязаться в рубку, где понес ущерб.

В третьем раунде Чжилей продолжил избивать Джойса и в его концовке свалил Джойса с ног ударом справа. Затем Джо не успел подняться до конца отсчета рефери.

Итог поединка: Чжилей выиграл у Джойса нокаутом в третьем раунде.

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