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"Бавария" хочет забрать звезду "Барселоны": сколько заплатят мюнхенцы

25 сентября 2023 10:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Бавария" хочет забрать звезду "Барселоны": сколько заплатят мюнхенцы
"Барселона" перед матчем. Фото: instagram.com/pedri/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" собирается активно поработать на зимнем трансферном рынке. Немецкий клуб хочет усилить линию полузащиты футболистом каталонской "Барселоны".

Испанский хавбек Педри может стать новичком "Баварии", сообщает Todofichajes.

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Тренерский штаб мюнхенской "Баварии" хочет омолодить среднюю линию команды. Приоритетной трансферной целью немецкого клуба станет Педри Родригес, за которого чемпионы Германии готовы заплатить большие деньги. 

Сколько "Бавария" предложит за Педри

Контракт одного из лидеров "Барселоны" с каталонским клубом действует до лета 2026 года. "Сине-гранатовые" не хотят продавать 20-летнего футболиста, но "Бавария" собралась проявить настойчивость. 

Педри
Педри в тренажерном зале. Фото: instagram.com/pedri/

В случае, если "Барселона" изменит позицию по Хави, она может получить 120 млн евро. Эти деньги каталонцы могут направить на погашение долгов или на выкуп Жоау Феликса у "Атлетико" или Жоау Канселу у "Манчестер Сити". Для "Баварии" трансфер Педри может стать самой крупной покупкой в истории клуба. 

Педри перешел в "Барселону" из "Лас-Пальмаса" в 2019 году за 17,5 млн евро. Практически сразу он стал одним из лидеров каталонской команды. 

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