Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук. Фото: Google

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук после 2014 года превратился из человека, которого называли патриотом, у того, кого вспоминают вместе со словом измена. Недаром этого экс-игрока можно считать самым большим черным пятном отечественного футбола времен независимости.

Именно Тимощуку посвятил свою новую серию проект "Игра Футболов".

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Отметим, что Тимощук работает в России и своим молчанием поддерживает войну в Украине.

Предатель Анатолий Тимощук

Воспитанник Волынского футбола после Луцка десять лет играл в донецком "Шахтере", где стал капитаном и лидером национальной сборной, а в 2007 году перешел в "Зенит".

В Петербурге Анатолий стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а затем перешел в мюнхенскую "Баварию", с которой трижды играл в финале Лиги чемпионов и однажды победил. Тимощук в 2013 году вернулся в российский клуб. Когда в 2014 году начался конфликт на Донбассе и аннексия Крыма, он молчал.

В 2017-м волынянин снова вернулся в "Зенит" на должность ассистента главного тренера. По словам Мирчи Луческу, руководившего питерцами, Анатолий имел и другие предложения не из РФ. Эти действия в украинском обществе считались предательством. Но это были еще цветочки.

После полномасштабного вторжения России в Украину из "Зенита" ушел Ярослав Ракицкий, наконец понявший, где он играл. Московское "Динамо" покинул кум Анатолия Андрея Воронина, но Тимощук остался в стране-агрессорке и своим молчанием продолжал поддерживать российскую агрессию.

На этот раз не молчала Украинская ассоциация футбола, которая в марте 2022 лишила Тимощука тренерской лицензии Pro, всех наград и титулов, таких как чемпиона страны, и удалила из реестра игроков национальной команды.

В январе 2023 года Тимощук оказался в санкционном списке Украины, запрещающему бывшему футболисту заниматься бизнесом и выполнять финансовые операции.

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