Найбільший зрадник в українському футболі: історія підлості Анатолія Тимощука

Тренер "Зеніту" Анатолій Тимощук. Фото: Google

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук після 2014 року перетворився з людини, яку називали патріотом, у того, кого згадують разом зі словом "зрада". Недарма цього ексгравця можна вважати найбільшою чорною плямою вітчизняного футболу часів незалежності.

Саме Тимощуку посвятив свою нову серію проект "Гра Футболів".

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Зазначимо, що наразі Тимощук працює в Росії та своїм мовчанням підтримує війну в Україні.

Зрадник Анатолій Тимощук

Вихованець Волинського футболу після Луцька десять років грав у донецькому "Шахтарі", де став капітаном та лідером національної збірної, а у 2007 році перейшов у російський "Зеніт".

У Петербурзі Анатолій став чемпіоном Росії, виграв Кубок та Суперкубок УЄФА, а потім перейшов у мюнхенську "Баварію", з якою тричі грав у фіналі Ліги чемпіонів та одного разу переміг. Тимощук в 2013-му році повернувся до російського клубу. Коли в 2014 році почався конфлікт на Донбасі та анексія Криму, він мовчав.

У 2017-му волинянин знову повернувся до "Зеніту" на посаду асистента головного тренера. За словами Мірчі Луческу, який керував пітерцями, Анатолій мав й інші пропозиції не з РФ. Ці дії в українському суспільстві вважались зрадою. Але це були ще квіточки.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну із "Зеніту" пішов Ярослав Ракицький, який нарешті зрозумів, де він грав. Московське "Динамо" покинув кум Анатолія Андрій Воронін, але Тимощук залишився в країні-агресорці й своїм мовчанням продовжував підтримувати російську агресію.

Цього разу не мовчала Українська асоціація футболу, яка в березні 2022 року позбавила Тимощука тренерської ліцензії Pro, усіх нагород та титулів, таких як чемпіон країни, та видалила із реєстру гравців національної команди.

У січні 2023 року Тимощук опинився в санкційному списку України, який забороняє колишньому футболісту займатися бізнесом та виконувати фінансові операції.

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