Найбільший зрадник в українському футболі: історія підлості Анатолія Тимощука
Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук після 2014 року перетворився з людини, яку називали патріотом, у того, кого згадують разом зі словом "зрада". Недарма цього ексгравця можна вважати найбільшою чорною плямою вітчизняного футболу часів незалежності.
Саме Тимощуку посвятив свою нову серію проект "Гра Футболів".
Зазначимо, що наразі Тимощук працює в Росії та своїм мовчанням підтримує війну в Україні.
Зрадник Анатолій Тимощук
Вихованець Волинського футболу після Луцька десять років грав у донецькому "Шахтарі", де став капітаном та лідером національної збірної, а у 2007 році перейшов у російський "Зеніт".
У Петербурзі Анатолій став чемпіоном Росії, виграв Кубок та Суперкубок УЄФА, а потім перейшов у мюнхенську "Баварію", з якою тричі грав у фіналі Ліги чемпіонів та одного разу переміг. Тимощук в 2013-му році повернувся до російського клубу. Коли в 2014 році почався конфлікт на Донбасі та анексія Криму, він мовчав.
У 2017-му волинянин знову повернувся до "Зеніту" на посаду асистента головного тренера. За словами Мірчі Луческу, який керував пітерцями, Анатолій мав й інші пропозиції не з РФ. Ці дії в українському суспільстві вважались зрадою. Але це були ще квіточки.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну із "Зеніту" пішов Ярослав Ракицький, який нарешті зрозумів, де він грав. Московське "Динамо" покинув кум Анатолія Андрій Воронін, але Тимощук залишився в країні-агресорці й своїм мовчанням продовжував підтримувати російську агресію.
Цього разу не мовчала Українська асоціація футболу, яка в березні 2022 року позбавила Тимощука тренерської ліцензії Pro, усіх нагород та титулів, таких як чемпіон країни, та видалила із реєстру гравців національної команди.
У січні 2023 року Тимощук опинився в санкційному списку України, який забороняє колишньому футболісту займатися бізнесом та виконувати фінансові операції.
Нагадаємо, мадридський "Реал" першим у світі спорту досяг неймовірного результату: що сталося.
"Полісся" представило талановитого африканця: він 5 місяців діставався Житомира.
"Динамо" може продати одного з ветеранів: про кого йдеться.
Молодих Реброва та Шевченка звали до російського клубу: коли це було і чому вони відмовилися.
Джуд Беллінгем негайно залишив тренування "Реала": що сталося із зіркою.