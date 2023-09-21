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Феликс рассказал, почему на самом деле перешел в "Барселону"

21 сентября 2023 12:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Феликс рассказал, почему на самом деле перешел в "Барселону"
Жоау Феликс доволен своей игрой. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Португалии Жоау Феликс продолжает радовать болельщиков "Барселоны" результативной игрой. Форвард быстро стал одним из лидеров "сине-гранатовых".

Феликс объяснил, почему решил присоединиться к "Барселоне", в интервью Sport.es.

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Два последних сезона оказались неудачными для Жоау Феликса. 23-летний футболист не хочет больше выступать в составе "Атлетико", а аренда в лондонский "Челси" оказалась неудачной. Минувшим летом португалец настоял на переход в "Барселону", в которой он проведет как минимум один сезон. Это решение кажется верным. 

Феликс объяснил причину выбора 

Игрок сборной Португалии получил несколько предложений, но выбрал именно "Барселону". Жоау Феликс отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Ради каталонской команды он согласился на уменьшение зарплаты. 

Жоау Феликс
Жоау Феликс в матче за "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea

В "Челси" Жоау Феликс зарабатывал 290 тысяч фунтов в неделю. В "Барселоне" оклад португальца составляет 400 тысяч евро за весь сезон. Однако форвард не жалеет о своем решении. 

"Это был абсолютно правильный выбор. "Барселона" подходит мне по стилистике, мне нравится тренерский стиль Хави. Я знал, что смогу продемонстрировать в этой команде свои лучшие качества. Эта уверенность помогла мне адаптироваться в команде, подружиться с другими игроками", — рассказал Жоау Феликс. 

Летом "Барселона" сможет выкупить португальца за 50 млн евро. Контракт Феликса с "Атлетико" действует до лета 2029 года. Он уже забил за каталонскую команду три гола в трех поединках. 

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