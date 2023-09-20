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"Барселона" может выиграть ЛЧ: известный тренер назвал причину

20 сентября 2023 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" может выиграть ЛЧ: известный тренер назвал причину
Игроки "Барселоны" празднуют победу. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник "Барселоны" и нынешний тренер "Антверпена" Марк ван Боммель прокомментировал поражение своей команды в Лиге чемпионов со счетом 0:5. Нидерландский специалист добавил, что у команды из Каталонии есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

"Барселона" начала свою кампанию в Лиге чемпионов с громкой победы со счетом 5:0 над "Антверпеном" на стадионе "Олимпик Луис Компанис", напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo

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Победу над "Антверпеном" каталонской "Барселоне" принесли голы Жоау Феликса, Роберта Левандовского и Гави. Команда Хави Эрнандеса забила 10 мячей в двух своих последних поединках, при этом Марк-Андре Тер Штеген сохранил ворота в неприкосновенности. 

Это была самая крупная победа "Барселоны" в Лиге чемпионов с тех пор, как она обыграла "Пари Сен-Жермен" со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала в сезоне 2016/2017. 

Гави и Феликс
Гави и Феликс после матча. Фото: REUTERS/Albert Gea

Ван Боммель разочарован, но не удивлен

Говоря об игре своей команды после матча, бывший полузащитник сборной Нидерландов сказал, что, хотя его подопечные хорошо владеют мячом, "Барселона" всегда была на шаг впереди.

"Их первые три удара по воротам были для них тремя голами. Я думал, что мы хорошо владеем мячом, и не могу ни в чем винить свою команду. Это, конечно, уровень Лиги чемпионов. Они на вершине мира", — рассказал Марк Ван Боммель.

46-летний тренер, который выиграл Лигу чемпионов УЕФА с "Барселоной" еще в сезоне 2005/06, добавил, что это поражение станет большим уроком для его команды. 

"Они играют, играют, вертятся, вот куда нам надо идти, но до этого нам еще очень далеко, но это не обидно. Для нас это очень важный учебный момент. Конечно, проиграть со счетом 5:0 тяжело. "Это непросто, но мы выложились по полной и сыграли хорошо", — добавил наставник. 

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