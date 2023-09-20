"Барселона" може виграти ЛЧ: відомий тренер назвав причину

Гравці "Барселони" відзначають перемогу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Колишній півзахисник "Барселони" та нинішній тренер "Антверпена" Марк ван Боммель прокоментував поразку своєї команди у Лізі чемпіонів з рахунком 0:5. Нідерландський фахівець додав, що команда з Каталонії має шанс виграти Лігу чемпіонів цього сезону.

"Барселона" розпочала свою кампанію в Лізі чемпіонів із гучної перемоги з рахунком 5:0 над "Антверпеном" на стадіоні "Олімпік Луїс Компаніс", нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

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Перемогу над "Антверпеном" каталонській "Барселоні" принесли голи Жоау Фелікса, Роберта Левандовського та Гаві. Команда Хаві Ернандеса забила 10 м'ячів у двох своїх останніх поєдинках, при цьому Марк-Андре Тер Штеген зберіг ворота у недоторканності.

Це була найбільша перемога "Барселони" в Лізі чемпіонів з того часу, як вона обіграла "Парі Сен-Жермен" з рахунком 6:1 у матчі-відповіді 1/8 фіналу в сезоні 2016/2017.

Гаві та Фелікс після матчу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Ван Боммель розчарований, але не здивований

Говорячи про гру своєї команди після матчу, колишній півзахисник збірної Нідерландів сказав, що хоча його підопічні добре володіють м'ячем, "Барселона" завжди була на крок попереду.

"Їхні перші три удари по воротах були для них трьома голами. Я думав, що ми добре володіємо м'ячем, і не можу ні в чому звинувачувати свою команду. Це, звичайно, рівень Ліги чемпіонів. Вони на вершині світу", — розповів Марк Ван Боммель.

46-річний тренер, який виграв Лігу чемпіонів УЄФА з "Барселоною" ще у сезоні 2005/06, додав, що ця поразка стане великим уроком для його команди.

"Вони грають, граються, крутяться, ось куди нам треба йти, але до цього нам ще дуже далеко, але це не прикро. Для нас це дуже важливий навчальний момент. Звісно, програти з рахунком 5:0 важко." Це непросто, але ми виклалися на повну і зіграли добре", — додав наставник.

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