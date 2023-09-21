Фелікс розповів, чому насправді перейшов до "Барселони"

Жоау Фелікс задоволений своєю грою. Фото: REUTERS/Albert Gea

Футболіст збірної Португалії Жоау Фелікс продовжує радувати вболівальників "Барселони" результативною грою. Форвард швидко став одним із лідерів "синьо-гранатових".

Фелікс пояснив, чому вирішив приєднатися до "Барселони" в інтерв'ю Sport.es.

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Два останні сезони виявилися невдалими для Жоау Фелікса. 23-річний футболіст не хоче більше виступати у складі "Атлетіко", а оренда у лондонський "Челсі" виявилася невдалою. Минулого літа португалець наполіг на перехід до "Барселони", в якій він проведе щонайменше один сезон. Це рішення здається вірним.

Фелікс пояснив причину вибору

Гравець збірної Португалії отримав кілька пропозицій, але вибрав саме "Барселону". Жоау Фелікс відмовився від переїзду до Саудівської Аравії. Заради каталонської команди він погодився на зменшення зарплати.

Жоау Фелікс у матчі за "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea

У "Челсі" Жоау Фелікс заробляв 290 тисяч фунтів на тиждень. У "Барселоні" оклад португальця складає 400 тисяч євро за весь сезон. Проте форвард не шкодує про своє рішення.

"Це був абсолютно правильний вибір. "Барселона" підходить мені за стилістикою, мені подобається тренерський стиль Хаві. Я знав, що зможу продемонструвати в цій команді свої найкращі якості. Ця впевненість допомогла мені адаптуватися в команді, потоваришувати з іншими гравцями", — розповів Жоау Фелікс.

Влітку "Барселона" зможе викупити португальця за 50 млн євро. Контракт Фелікса з "Атлетіко" діє до літа 2029 року. Він уже забив за каталонську команду три голи у трьох поєдинках.

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