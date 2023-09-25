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Судаков пойдет по пути Мудрика: хавбек "Шахтера" заинтересовал клуб из АПЛ

25 сентября 2023 08:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков пойдет по пути Мудрика: хавбек "Шахтера" заинтересовал клуб из АПЛ
Георгий Судаков в матче с "Рухом". Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может повторить путь Михаила Мудрика и отправиться в английскую Премьер-лигу. Молодым футболистом интересуется местный гранд. 

"Шахтер" получит предложение по Судакову уже в конце года, сообщает Daily Mail

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Футболисты донецкого "Шахтера" продолжают привлекать потенциальных покупателей из зарубежных чемпионатов. Георгий Судаков стал главной молодой звездой "горняков" после отъезда на Туманный Альбион Михаила Мудрика. Заодно он оказался трансферной целью сразу нескольких команд. 

Куда может уйти Судаков 

Интерес к 21-летнему полузащитнику проявляют клубы из Испании и Англии. В случае с Ла Лигой речь идет о скромном "Хетафе" и мадридском "Атлетико", однако интерес столичной команды пока не был подтвержден. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков на разминке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Зато предложение из Англии может поступить "Шахтеру" уже через несколько месяцев. Руководство местного "Ньюкасла" считает Судакова перспективным футболистом. "Сороки" хотят пригласить к себе Георгия, который потенциально со временем может стать одним из лидеров команды. 

Контракт Судакова с "Шахтером" действует до лета 2028 года, и "горняки" отпустят игрока только за большие деньги. Речь идет как минимум о 45 млн евро. Переговоры по футболисту могут начаться уже в январе следующего года. 

Напомним, "Атлетико" уверенно обыграл "Реал": "Жирона" лидирует в Ла Лиге. 

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