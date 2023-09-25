Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ

Георгій Судаков у матчі з "Рухом". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може повторити шлях Михайла Мудрика та вирушити до англійської Прем'єр-ліги. Молодий футболіст цікавиться місцевий гранд.

"Шахтар" отримає пропозицію щодо Судакова вже наприкінці року, повідомляє Daily Mail.

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Футболісти донецького "Шахтаря" продовжують залучати потенційних покупців із зарубіжних чемпіонатів. Георгій Судаков став головною молодою зіркою "гірників" після від'їзду на Туманний Альбіон Михайла Мудрика. Водночас він виявився трансферною метою відразу кількох команд.

Куди може піти Судаков

Інтерес до 21-річного півзахисника виявляють клуби з Іспанії та Англії. У випадку з Ла Лігою йдеться про скромний "Хетафе" та мадридський "Атлетико", проте інтерес столичної команди поки не був підтверджений.

Георгій Судаков на розминці. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Натомість пропозиція з Англії може надійти "Шахтарю" вже за кілька місяців. Керівництво місцевого "Ньюкасла" вважає Судакова перспективним футболістом. "Сороки" хочуть запросити до себе Георгія, який потенційно згодом може стати одним із лідерів команди.

Контракт Судакова із "Шахтарем" діє до літа 2028 року, і "гірники" відпустять гравця лише за великі гроші. Йдеться щонайменше про 45 млн євро. Переговори щодо футболіста можуть розпочатися вже у січні наступного року.

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