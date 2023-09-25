Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ arrow

Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ

25 вересня 2023 08:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ
Георгій Судаков у матчі з "Рухом". Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може повторити шлях Михайла Мудрика та вирушити до англійської Прем'єр-ліги. Молодий футболіст цікавиться місцевий гранд.

"Шахтар" отримає пропозицію щодо Судакова вже наприкінці року, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Футболісти донецького "Шахтаря" продовжують залучати потенційних покупців із зарубіжних чемпіонатів. Георгій Судаков став головною молодою зіркою "гірників" після від'їзду на Туманний Альбіон Михайла Мудрика. Водночас він виявився трансферною метою відразу кількох команд.

Куди може піти Судаков

Інтерес до 21-річного півзахисника виявляють клуби з Іспанії та Англії. У випадку з Ла Лігою йдеться про скромний "Хетафе" та мадридський "Атлетико", проте інтерес столичної команди поки не був підтверджений.

Георгій Судаков
Георгій Судаков на розминці. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Натомість пропозиція з Англії може надійти "Шахтарю" вже за кілька місяців. Керівництво місцевого "Ньюкасла" вважає Судакова перспективним футболістом. "Сороки" хочуть запросити до себе Георгія, який потенційно згодом може стати одним із лідерів команди.

Контракт Судакова із "Шахтарем" діє до літа 2028 року, і "гірники" відпустять гравця лише за великі гроші. Йдеться щонайменше про 45 млн євро. Переговори щодо футболіста можуть розпочатися вже у січні наступного року.

Нагадаємо, "Атлетіко" впевнено обіграв "Реал": "Жирона" лідирує в Ла-Лізі. 

Український форвард зіграв перший матч в Англії. 

Збірну України очолював "росіянин": СБУ попереджала, а ФХУ ігнорувала. 

Найбільший зрадник в українському футболі: історія підлості Анатолія Тимощука. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз