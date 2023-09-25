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Український форвард зіграв перший матч в Англії

25 вересня 2023 07:40
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Агабекян Карен
редактор
Український форвард зіграв перший матч в Англії
Гравці "Сандерленда". Фото: "Сандерленд"
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Агабекян Карен
редактор

У матчі 8-го туру Чемпіоншипу "Сандерленд" приймав "Кардіфф", з яким конкурує в турнірній таблиці. За "чорних котів" уперше дебютував українець Назарій Русин.

Матч закінчився поразкою "Сандерленда" з рахунком 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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24-річному українцю довелося майже місяць після переходу чекати на можливість дебютувати за клуб. Завадою на його шляху стала отримана в серпні травма та тривале відновлення від неї.

Перші хвилини в Англії

У матчі проти "Кардіффа" Русин вийшов на заміну на 88-й хвилині й результативними діями не відзначився. До того ж це був перший матч українця в заявці на гру.

Наступний шанс зіграти Русин може отримати 29 вересня, коли в 9-му турі Чемпіоншипу команда зіграє проти "Шеффілд Уенсдей".

Зазначимо, що луганська "Зоря" заробила за Русина близько 3 млн євро та може отримати бонуси. Гравець підписав з англійцями чотирилітній контракт з можливістю продовження ще на один рік.

"Сандерленд" після восьми турів посідає п’яту позицію, але на сім очок відстає від зони виходу в АПЛ.

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