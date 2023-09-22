Русин готовится к дебюту за "Сандерленд": когда он выйдет на поле

Назарий Русин на тренировке. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31

Бывший форвард молодежной сборной Украины Назарий Русин близок к тому, чтобы впервые сыграть в составе английского "Сандерденда". Футболист завершил процесс подачи британской визы.

Ожидается выход на поле Русина в поединке против "Кардифф Сити", сообщает официальный сайт "Сандерленда".

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Наставник "черных котов" Тони Моубрей прокомментировал перспективы Назария Русина. Тренер заявил, что 24-летний форвард полностью готов выйти на поле. Дебют украинца в "Сандерленде" состоится в ближайшее время.

Назарий Русин в "Сандерленде". Фото: instagram.com/nazariyrusyn31

Первая игра Русина в Англии

Долгое время главной преградой для дебюта украинца в Чемпионшипе было отсутствие разрешения. Оформление рабочей визы в Великобритании занимает много времени, именно поэтому Назарий Русин уже несколько недель ждал возможность выйти на поле.

Тони Моубрей заявил, что ему импонирует игровой стиль украинца. Тренер "Сандерленда" считает, что Русин является способным и талантливым футболистом. В команде хотят оценить, насколько нападающий готов к дебюту.

Ближайший матч в Чемпионшипе "Сандерленд" проведет уже в ближайшее воскресенье, 23 сентября. Соперником "черных котов" станет "Кардифф Сити".

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